Число снежных барсов в России выросло в разы

Их популяция с 10-15 животных выросла до 87 особей.

За последние десять лет популяция снежных барсов (ирбисов) в России увеличилась до 87 особей, сообщил глава ассоциации «Ирбис» Али Узденов на международной конференции в Казани. По его словам, десять лет назад в стране насчитывалось лишь 10–15 животных.

Сейчас барсы встречаются в четырех регионах: Республика Алтай, Тыва, Бурятия и Красноярский край. Основной угрозой для этих хищников остаются сокращение кормовой базы, разрушение мест обитания и браконьерство.

Помимо России, снежные барсы обитают в Афганистане, Бутане, Казахстане, Китае, Кыргызстане, Индии, Монголии, Непале, Пакистане, Таджикистане и Узбекистане. На конференции в Казани делегаты конференции по снежному барсу из всех 12 стран подписали Казанскую резолюцию, направленную на объединение усилий по сохранению вида.

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Снежный барс является символом Татарстана, он изображен на гербе республики.

Ранее пресс-служба нацпарка «Сайлюгемский» (Республика Алтай) сообщала, что в Горном Алтае котята снежного барса сломали видеоловушку и попали в кадр.