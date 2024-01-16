Чистейший арктический лед из Гренландии отправляют в бары Дубая

Фирма по доставке уверяет, что это «самый чистый лед на Земле» – ему около ста тысяч лет.

Стартап-компания Arctic Ice Company, базирующаяся в Нууке, Гренландия, экспортирует лед из арктических ледников прямиком в Дубай. Фирма получает прибыль за счет доставки льда возрастом сто тысяч лет в ОАЭ.

Сотрудники фирмы утверждают, что этот лед – «самый чистый и нетронутый». Они объясняют, что ледники Гренландии формировались на протяжении тысячелетий, поэтому их лед отличается отсутствием пузырьков и тает медленнее, чем обычный. Считается, что посетителям лучших коктейль-баров Дубая такой ингредиент в напитках добавит эксклюзивных впечатлений.

На своем сайте Arctic Ice отмечает, что их продукция «добывается непосредственно из естественных ледников Арктики, которые находились в замороженном состоянии более 100 000 лет».

«Эти части ледяных щитов не контактировали с какой-либо почвой и не были загрязнены химикатами, образующимися в результате деятельности человека. Это делает арктический лед самым чистым H20 на Земле», – говорится в сообщении компании.

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Соучредитель Arctic Ice Малик Расмуссен основал компанию, чтобы найти новый источник дохода для страны. Гренландия является автономной территорией Дании, и большая часть средств поступает от рыболовства и туризма. Предприниматель искал новый источник дохода и понял, что можно получать прибыль от местных ледников.

Компания Arctic Ice добывает лед из Нууп Кангерлуа – фьорда вокруг Нуука, столицы Гренландии.

Сотрудники Arctic Ice ищут определенный вид льда, который не соприкасался с верхушкой или низом ледника. Этот вид льда чище, но его труднее добыть. После помещения в огромные пластиковые ящики лед возвращается в Нуук, помещается в охлаждаемые транспортные контейнеры, а затем отправляется в Данию.

Там контейнеры грузят на другое судно и транспортируют из Дании в Дубай, где местный дистрибьютор Natural Ice продает лед различным барам. Расмуссен утверждает, что транспортировка льда по воздуху имеет более высокий углеродный след, чем маршрут по морю из Гренландии в Дубай, поэтому они и выбрали второй вариант доставки. Хотя компания была основана в 2022 году, первые 20 тонн льда она отправила лишь недавно.