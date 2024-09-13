Что делать при встрече с медведем?

Осень – популярный сезон для сбора грибов и ягод. Но в некоторых регионах России в лесу легко можно встретить медведей, которые очень активны перед зимним периодом, перед тем, как впасть в спячку.

Ежегодно фиксируется около сотни встреч россиян с медведями – некоторые из них заканчиваются трагично. Только в начале года журнал Healthcare опубликовал статью о восстановлении лица 42-летнего мужчины после плачевной встречи с медведем во время сбора шишек. Спастись россиянину удалось только чудом.

Вот несколько простых правил, которые стоит помнить и вам, если вы наткнётесь на хищника во время осенних прогулок по лесу. Именно сейчас эти звери находятся в фазе гиперфагии, когда они едят всё подряд, чтобы поднабрать вес перед отходом ко сну.

Реклама

Соблюдайте дистанцию при встрече с медведем – не приближайтесь к нему и дайте пространство, чтобы зверь мог спокойно уйти; Если вы наткнулись на маму с медвежатами — не подходите близко и не предлагайте еду (особенно старайтесь не оказываться между детёнышами и матерью); Если вы пришли в лес группой, лучше держаться вместе — толпу хищник боится больше, а если у вас маленькие дети или собака, лучше возьмите их на руки; Избегайте прямого зрительного контакта с медведем, отходите боком или пятьтесь спиной; Не бегите. Это только повысит интерес у медведя догнать вас — и он легко это сделает, а также может залезть за вами на дерево. Если медведь встал на задние лапы, то он хочет вас прогнать, это не проявление агрессии. Не бегите, отойдите назад очень спокойно, не смотря ему в глаза. Если всё-таки атака хищника неизбежна, начните издавать громкие звуки, размахивайте руками, чтобы казаться больше, возьмите в руки крупные предметы и кидайте рядом с медведем (но не в него самого). Нужно заставить животное думать, что вы больше размером и вы опасны.

«Сторожевой» кот прогнал со двора медведя: видео читать

Кстати, притворяться мёртвым всё же не вариант: эксперты считают, что есть большая вероятность, что животное это только привлечёт.