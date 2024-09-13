Что делать при встрече с медведем?

Осень – популярный сезон для сбора грибов и ягод. Но в некоторых регионах России в лесу легко можно встретить медведей, которые очень активны перед зимним периодом, перед тем, как впасть в спячку.
Ежегодно фиксируется около сотни встреч россиян с медведями – некоторые из них заканчиваются трагично. Только в начале года журнал Healthcare опубликовал статью о восстановлении лица 42-летнего мужчины после плачевной встречи с медведем во время сбора шишек. Спастись россиянину удалось только чудом.
Вот несколько простых правил, которые стоит помнить и вам, если вы наткнётесь на хищника во время осенних прогулок по лесу. Именно сейчас эти звери находятся в фазе гиперфагии, когда они едят всё подряд, чтобы поднабрать вес перед отходом ко сну.
- Соблюдайте дистанцию при встрече с медведем – не приближайтесь к нему и дайте пространство, чтобы зверь мог спокойно уйти;
- Если вы наткнулись на маму с медвежатами — не подходите близко и не предлагайте еду (особенно старайтесь не оказываться между детёнышами и матерью);
- Если вы пришли в лес группой, лучше держаться вместе — толпу хищник боится больше, а если у вас маленькие дети или собака, лучше возьмите их на руки;
- Избегайте прямого зрительного контакта с медведем, отходите боком или пятьтесь спиной;
- Не бегите. Это только повысит интерес у медведя догнать вас — и он легко это сделает, а также может залезть за вами на дерево.
- Если медведь встал на задние лапы, то он хочет вас прогнать, это не проявление агрессии. Не бегите, отойдите назад очень спокойно, не смотря ему в глаза.
- Если всё-таки атака хищника неизбежна, начните издавать громкие звуки, размахивайте руками, чтобы казаться больше, возьмите в руки крупные предметы и кидайте рядом с медведем (но не в него самого). Нужно заставить животное думать, что вы больше размером и вы опасны.
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Кстати, притворяться мёртвым всё же не вариант: эксперты считают, что есть большая вероятность, что животное это только привлечёт.