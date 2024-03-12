Что произойдет, если леопард забредет в львиный прайд: видео

Меньший по размеру хищник применил правильную тактику и смог избежать драки.

Льва недаром называют «царем зверей»: в дикой природе саванны у него практически нет конкурентов. Он является грозным врагом не только для беззащитных обитателей саванны, но и для крупных кошек другого вида. Однажды в этом убедилась группа туристов вместе с гидом Керри Балаам (Kerry Balaam).



Во время экскурсии по Национальному парку Крюгера люди заметили львиный прайд и решили последовать за ним. Сначала львы больше интересовались львицами, но затем они обратили внимание на леопарда, который отдыхал за камнями. Группа львов тут же окружила чужака.



Лев – рекордсмен по высоте в плечах среди всех кошачьих (около 123 см у самцов и 107 см у самок). Длина тела льва вместе с головой достигает 170-250 см, масса – до 250 кг. Эти кошачьи способны убивать других хищников – гепардов, гиеновых собак и леопардов. В свою очередь, леопард вырастает до 160-190 см в длину и весит до 75 кг. В схватке даже с одним львом у него почти нет шансов, а при столкновении с прайдом исход предрешен заранее.



Леопард уступает львам и в скорости бега: 58 км/ч против 80 км/ч. Оценив свои шансы, герой видео предпринял неожиданные действия, удивив наблюдателей. Он не стал убегать и проявлять признаки беспокойства или агрессии: напротив, пятнистый зверь изо всех сил показывал свое миролюбие. Опустив голову и прижав уши, леопард припал к земле и тем самым ясно дал понять, что не собирается драться. Он даже перевернулся на спину – в самое уязвимое для себя положение, будто отдавая себя на суд хищникам.

Реклама

И это оказалось самой правильной тактикой. Увидев, что леопард не планирует отвоевывать территорию и не идет на конфликт, львы потеряли к нему интерес и отвлеклись. Какое-то время леопард продолжал лежать на земле, но в удачный для себя момент извернулся и стремглав припустил через заросли прочь от группы хищников. Эти несколько секунд форы позволили леопарду скрыться из виду – львы было начали погоню, но вскоре остановились.



Керри Балаам работает гидом много лет и более тысячи раз наблюдала сцены взаимодействия разных представителей животного мира, но такое развитие событий видела впервые – «и это незабываемо».



Посмотрите, как грозная стая бабуинов прогнала напавшего на них леопарда.