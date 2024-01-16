Что произойдет, если вся рыба в океане исчезнет?

Ответ, казалось бы, плавает на поверхности.

Мировой океан огромен (покрывает большую часть Земли) и загадочен (считается, что глубины океана изучены хуже, чем ближний космос). Помимо своих масштабов, океан полон жизни: его населяет поразительное многообразие видов флоры и фауны от бактерий и крохотных ракообразных до громадных моллюсков и китов.

Но вряд ли вы представляете, сколько в океане рыбы. А ее там столько, что рыба занимает второе место по массе углерода – из этого материала состоит все живое – в животном мире. На первом месте – насекомые и ракообразные.

Большинство людей имеют дело с океаном только когда приходят на пляж или отправляются в круиз, поэтому редко задумываются о том, сколько в толще океана плавает рыб. А ведь он кишит ими сверху донизу: от маленьких сардин и анчоусов до гигантских тунцов и акул. Все эти рыбы выполняют в своих экосистемах множество разных функций, поддерживая жизнь вокруг себя. Что произойдет, если они исчезнут?

Тогда океан бы выглядел совсем по-другому. Рыбы играют роли одновременно хищников и жертв в экосистемах океана – тысячи видов животных в воде и на суше (в том числе люди) полагаются на рыбу в качестве пищи.

В экосистемах коралловых рифов мелких рыбешек поедают более крупные и другие морские обитатели. и другими морскими животными. Поэтому маленькие рыбки составляют основу пищевой цепи – они обеспечивают энергией более крупных рыб и других существ.

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Даже растения на суше могут выиграть от присутствия рыб. Например, на западном побережье США лосось, возвращающийся в реки после нескольких лет пребывания в море, выполняет функцию «конвейера» питательных веществ.

Мы тоже зависим от рыбы, которая наряду с морепродуктами является важным источником белка для почти трех миллиардов человек. Человечество питалось рыбой и занималось ее ловлей по всему миру на протяжении тысячелетий.

При этом рыба – больше, чем просто еда. Поскольку рыбы сами добывают пищу, они могут создавать и поддерживать важную среду обитания для других организмов. В экосистемах коралловых рифов растительноядные рыбы контролируют рост водорослей, постоянно выедая их. Без помощи этих травоядных животных или растительноядных рыб водоросли быстро разрастались бы и в конечном итоге «задушили» коралловые рифы.

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Рыбы также создают среду обитания для других животных и влияют на окружающую среду, взбалтывая песок во время кормления. Перемещая песок, они обнажают крохотные организмы, скрывающиеся в песке, которые могут съесть другие животные.

Так что эксперты резюмируют: без рыбы Земля постепенно потеряла бы прекрасные пляжи с белым песком, экосистемы коралловых рифов заросли бы водорослями, многие сообщества людей остались бы без основного источника пищи. Не говоря уже о том, что тогда мы бы потеряли одних из самых удивительных существ планеты.