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Что такое туманная радуга? Фотогалерея редкого явления

Фото: Павел Ващенков / фотохостинг rtraveler.ru

Туманная радуга над болотистым озером в Ленинградской области

Существует радуга, которая появляется во время тумана, а не дождя. Собрали галерею снимков редкого явления с нашего фотохостинга.

Туманная радуга – это атмосферное оптическое явление, подобное всем известной цветной радуге. В отличие от обычной, эта радуга окрашена в очень бледные цвета, и, как можно понять из её названия, появляется она во время тумана, а не дождя.

Если цветная радуга довольно частое явление, то туманную можно наблюдать весьма редко. Ведь образуется она благодаря очень маленьким каплям воды (с радиусом менее 0,05 мм), появляющимся в атмосфере.

Фото: Александр Хитров / фотохостинг rtraveler.ru
Туманная радуга в заливе Стрелок (Приморский край)

Туманная радуга, как и обычная, возникает в результате преломления солнечного света внутри капель воды. Однако в данном случае капли воды не настолько велики, чтобы солнечный свет в них преломлялся на определенные цвета.

Во многих случаях, когда капли очень малы, туманная радуга имеет белый цвет, за что её нередко называют белой радугой. При определенных погодных условиях такую радугу можно увидеть, если стоять спиной к солнцу и смотреть в сторону тумана.

Фото: Федор Лашков / фотохостинг rtraveler.ru
Фото: Арсений Кашкаров / фотохостинг rtraveler.ru
Фото: Александр Кукринов / фотохостинг rtraveler.ru
Фото: Solstizia / фотохостинг rtraveler.ru
Фото: Sage Ekchard / фотохостинг rtraveler.ru

Туманная радуга на Ладожском озере.

Интересно, что туманная радуга может появляться и ночью. Тогда её называют лунной туманной радугой. Она образуется во время тумана и в том случае, когда на небе достаточно яркая луна.

Фото: Марина Мурашова / фотохостинг rtraveler.ru
Лунная туманная радуга

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