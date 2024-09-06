Что такое зоонозы: как взаимосвязаны болезни людей и животных

От животных к людям (и наоборот) могут передаваться различные заболевания, в том числе и те, при которых велик риск летального исхода. Наибольшую опасность для людей представляют домашние питомцы: это обусловлено более тесным контактом, нежели с сельскохозяйственными и дикими.

Эксперт материала

Асель Нургазиева ученый-исследователь, биолог-вирусолог, доктор биологических наук, фасилитатор в проекте «Лидеры лабораторий» Global Laboratory Leadership Programme (GLLP).

Какие заболевания передаются от животных человеку

Передача инфекций животных человеку называется зоонозом. Заболевания могут быть вызваны бактериями, вирусами, грибами и паразитами. Например, через укусы животных можно заразиться смертельно опасным заболеванием — бешенством, а через клещей, которые были инфицированы от оленей или мышей, — болезнью Лайма. Могут передаваться и некоторые штаммы гриппа, такие как H1N1 (свиной) и H5N1 (птичий).

В основном люди заражаются от домашних животных. Например, собаки и кошки могут передавать бешенство (особенно если не привиты), токсоплазмоз (от кошек), сальмонеллез, стригущий лишай и другие кожные инфекции. Птицы, в том числе попугаи, переносят орнитоз, сальмонеллез, птичий грипп, а грызуны (хомяки, крысы, мыши) — лептоспироз, хантавирусы, сальмонеллез.

Чаще всего человеку передается паразитарное заболевание токсоплазмоз. Это происходит через контакт с кошачьими фекалиями: например, при чистке лотка. Лямблиоз (инфекция, вызываемая паразитом Giardia) может передаваться через воду или контакт с зараженными животными, лептоспироз (бактериальная инфекция) — через мочу инфицированных животных, особенно собак. Заражение кампилобактериозом (бактериальной инфекцией) происходит через контакт с зараженными животными или их фекалиями, сальмонеллезомом — с инфицированными рептилиями, птицами или другими животными, кошачьим царапательным синдромом — через укусы и царапины кошек.

Наиболее опасно бешенство, вызывающее тяжелое поражение нервной системы и без лечения ведущее к летальному исходу. Оно передается через укусы зараженных животных, чаще всего диких, таких как лисы, волки, а также домашних собак.

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Вызывает опасения и токсоплазмоз, особенно для беременных женщин, так как может стать причиной тяжелых врожденных дефектов или выкидыша. Очень опасен и лептоспироз, который способен вызывать серьезные повреждения почек, печени, а в тяжелых случаях приводит к смерти. Он передается через контакт с водой или почвой, загрязненной мочой инфицированных животных, например, крыс. К тяжелым кишечным инфекциям и осложнениям, особенно у детей и людей с ослабленным иммунитетом, может привести сальмонеллез, передающийся через зараженные продукты, к синдрому Гийена-Барре (острое аутоиммунное заболевание) — кампилобактериоз, к тяжелой пневмонии — орнитоз.

Представляют опасность и сельскохозяйственные животные. Коровы, свиньи, козы, овцы могут передавать бруцеллез, туберкулез, листериоз, лептоспироз. Птицы (курицы, утки, индейки) — сальмонеллез, птичий грипп, кампилобактериоз.

Дикие животные тоже несут риск заражения. Грызуны распространяют чуму, лептоспироз, туляремию. Летучие мыши переносят вирусы бешенства и коронавируса (например, SARS-CoV и MERS-CoV). Клещи не являются животными, но переносят болезнь Лайма, клещевой энцефалит и другие инфекционные болезни.

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Пути и причины заражения

Человек заражается от животного несколькими путями:

контактный: он может быть прямым (контакт с зараженным животным, его кровью, слюной, мочой или фекалиями; например, бешенство) и косвенным (через предметы или поверхности, зараженные выделениями больного животного; например, лишай);

воздушно-капельный: через воздух при кашле, чихании или дыхании зараженных животных (птичий грипп, туберкулез);

алиментарный (пищевой): при употреблении продуктов, зараженных возбудителями, таких как мясо, молоко, яйца (сальмонеллез, токсоплазмоз);

трансмиссивный: через укусы насекомых, которые являются переносчиками возбудителей (болезнь Лайма, малярия);

водный: при контакте с зараженной водой (лептоспироз, шистосомоз);

трансплацентарный: от матери к плоду через плаценту (токсоплазмоз, листериоз).

Причинами заражения от домашних животных являются частые и тесные контакты, а у некоторых хозяев — отсутствие регулярного ветеринарного контроля: если питомец не проходит осмотры и вакцинацию, риск заражения увеличивается. Также это несоблюдение гигиены: люди могут заразиться, если не моют руки после контакта с животными или их отходами.

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По этой причине важны меры профилактики:

гигиена рук после контакта с животными, их фекалиями, кормом, игрушками и особенно перед приемом пищи;

регулярные визиты к ветеринару;

дегельминтизация и антиблошиные обработки;

уборка и дезинфекция мест, где животные проводят много времени, включая их спальные места, клетки и лотки;

избегание контакта питомцев с дикими животными;

контроль за пищей: не следует кормить сырым мясом или яйцами, чтобы снизить риск заражения сальмонеллезом и другими инфекциями;

обучение детей правильному обращению с животными, включая правила гигиены и безопасности.

Какие заболевания передаются от человека животным

Человек не только подвержен заболеваниям, которые переносят животные, но и сам может их заражать. Среди них есть как вирусные, так и бактериальные.

Например, люди могут передать грипп своим домашним питомцам, особенно кошкам, собакам и хорькам. Эти животные восприимчивы к вирусу гриппа и могут заболеть, если контактируют с инфицированным человеком. Опасен для питомца, особенно для кошки или собаки, и человек с туберкулезом, так как вирус передается через воздух. Также передаются грибковые инфекции: например, стригущий лишай, метициллин-резистентный золотистый стафилококк и COVID-19. Хотя животные редко заболевают серьезно, но могут быть носителями вируса.

Асель Нургазиева, ученый исследователь, биолог-вирусолог, доктор биологических наук, фасилитатор в проекте «Лидеры лабораторий» Global Laboratory Leadership Programme (GLLP).

Чаще всего инфекции передаются от животных к людям, а не наоборот. Учитывая возможную взаимную передачу различных заболеваний, людям, особенно имеющим домашних питомцев, следует тщательно соблюдать меры профилактики и следить за здоровьем своих животных, регулярно посещая ветеринара. Это позволит сохранить как здоровье своих любимцев, так и свое собственное.

Евгения Вторушина