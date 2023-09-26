Дайвер наткнулся на редкого семирукого осьминога – и сфотографировал его

Животное попалось на камеру у мыса Тонг в штате Вашингтон.

Дайвер из Вашингтона сделал потрясающие фотографии огромного, похожего на инопланетянина осьминога на мелководье вдоль береговой линии штата Вашингтон. Редкий головоногий моллюск под названием семирукий осьминог (Haliphron atlanticus) проводит большую часть своей жизни в глубоком море. Вероятно, это особь получила травмы, судя по всему, незадолго до встречи с дайвером на него напала акула.

Подводный фотограф Эрик Аскилсруд, проживающий в Вашингтоне, сделал эти снимки 8 сентября во время дайвинга в мысе Тонг в море Салиш, недалеко от канадской границы. Аскилсруд встретил осьминога на глубине, когда снимал водоросли. Необычного вида головоногий моллюск был длиной около 90 сантиметров.

«Он плавал неподвижно, опустив щупальца», – Эрик Аскилсруд.

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Сначала фотограф подумал, что это клубок водорослей, но вскоре понял, что смотрит на причудливого осьминога. Аскрилсунд понятия не имел, к какому виду принадлежал осьминог, поэтому отправил свои фотографии Грегори Дженсену, морскому биологу из Вашингтонского университета, который идентифицировал существо как Н. atlanticus.

Семирукие осьминоги, также известные как осьминоги-капли или септопусы, являются одним из крупнейших видов осьминогов на планете. Их максимальная длина составляет около 3,4 метра. Несмотря на название, у этих осьминогов на самом деле восемь щупалец. Но известно, что самцы прячут свой гектокотиль (специальную конечность, используемую для оплодотворения яиц) в мешочке под правым глазом, откуда и произошло первоначальное название.

По данным Научно-исследовательского института аквариумов Монтерей-Бей (MBARI), эти осьминоги обычно живут в глубоких водах вдали от берега. В результате большая часть того, что мы знаем об этом виде, получена из видеозаписей с дистанционно управляемых аппаратов (ROV) или благодаря изучению выброшенных на берег мертвых экземпляров.

У данной особи были небольшие круговые раны, которая могла нанести акула Фото: Eric Askilsrud

Неясно, какие хищники могут охотиться на семируких осьминогов. Но странные круглые отметины на сфотографированной особи, возможно, были оставлены светящейся бразильской акулой (Isistius brasiliensis), маленькой акулой, которая, как известно, известна своей устрашающей способностью отрывать целые куски плоти от различных морских животных.

Еще один семирукий осьминог недавно был замечен на мелководье недалеко от Виктории в Британской Колумбии всего в 37 километрах от мыса Тонг. В настоящее время неясно, является ли это просто совпадением или есть что-то, что заставляет этих осьминогов направляться на мелководье.