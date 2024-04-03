Зачем эти бабочки поедают собственных детенышей?

Энтомологи обнаружили у насекомых необычные пищевые приоритеты.

Однажды ученые из Сиднейского университета совершили удивительное открытие: бабочки данаида монарх (Danaus plexippus) питаются живыми гусеницами своего собственного вида! По мнению исследователей, тем самым они увеличивают запас феромонов для спаривания.

Наблюдая за этими насекомыми, энтомологи заметили, что в их рацион входят гусеницы в любом состоянии: умирающие, мертвые и живые. При этом сами гусеницы едят ядовитые растения — различные разновидности молочая. Содержащиеся в них вещества отпугивают хищников и, кроме того, позже они ложатся в основу ярких красок на крыльях бабочек.

Так выглядит гусеница бабочки-монарха Фото: Adam Skowronski / Flickr

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Эти же химические соединения помогают самцам бабочек производить феромоны, и во взрослой стадии насекомые ищут не только душистые цветы с нектаром, но и природный источник яда. Для этого бабочки «царапают» листья: они повреждают растения своими коготками, оттуда начинает выделяться сок, и насекомому остается впитывать его при помощи длинного языка. Но по какой-то причине в лесах Северного Сулавеси (Индонезия) вместо растений бабочки выбрали собственных детенышей, и такое было замечено впервые.

«Такое поведение не вписывается в традиционные способы хищничества, паразитизма или мутуализма и поэтому представляет собой новый вызов теории эволюции. Мы придумали для него термин „клептофармакофагия“: воровство химических веществ», — ведущий автор, доктор Йи-Кай Ти (Yi-Kai Tea).

Ученые наблюдали случаи клептофармакофагии в 2019 году: бабочки царапали гусениц точно так же, как они обычно царапают листья. Живые особи извивались, пытаясь увернуться от нападения, но более сильные взрослые легко и с удовольствием высасывали их соки.

Ранее энтомологи встречали бабочек-монархов на останках мертвых насекомых, но те относились к другому виду, и вообще было непонятно, умерли жертвы от нападения или сами по себе. Новое открытие заставляет по-новому взглянуть на экологию бабочки-монарха: возможно, ей стало не хватать питательных веществ в дикой природе. Ранее гусеницы уже демонстрировали агрессию по отношению друг к другу при дефиците ресурсов.