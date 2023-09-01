Дельфины атаковали морскую свинью у побережья Великобритании

Похоже, что морские млекопитающие просто развлекались.

У побережья Западного Уэльса (Великобритания) восемь дельфинов-афалин напали на морскую свинью ради забавы. Свидетелями необычного происшествия стали девять любителей природы, которые отправились на закатный круиз. В тот момент, когда яхта шла к берегу, ее пассажиры увидели, как афалины атаковали морскую свинью, которая меньше их по размеру.

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«Такие случаи происходят крайне редко. Дельфины и морские свиньи очень похожи, поэтому туристы даже не поняли, что происходит. Атака афалин длилась меньше десяти минут — у морской свиньи не было шансов им противостоять», — рассказал 44-летний владелец туристической компании Бретт Стоунс.

В свою очередь экскурсовод Джош Педли отметил, что морская свинья несколько раз пыталась спрятаться под судном — это длилось до тех пор, пока морские свиньи не потеряли к ней интерес. При этом очевидцы отреагировали на произошедшее по-разному: одних потрясло увиденное, а другие сочли, что атака афалин — это часть жесткого, но естественного мира природы.

Ранее сообщалось, что белоснежная афалина (Tursiops truncatus), которая плавала со стаей из двухсот дельфинов, была замечена в заливе Алгоа у берегов Южной Африки. Редчайшего морского обитателя увидели пассажиры туристического судна.