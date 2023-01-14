Дельфины кричат под водой, но их не всегда слышат

Морские млекопитающие используют звуковые сигналы при выполнении совместных задач. Но коммуницировать с собратьями не так просто!

Ученые из Бристольского университета (Великобритания) выяснили, что дельфины при повышении подводного шума пытаются перекричать его. Это нужно для того, чтобы их услышали сородичи, с которыми они выполняют совместную задачу.

Специалисты установили это в ходе наблюдения за двумя морскими млекопитающими, Дельтой и Ризом, которых для исследования поместили в экспериментальную лагуну. Там дельфинов снабдили специальными звукозаписывающими устройствами на присосках, которые фиксировали все издаваемые ими звуки.

Кроме того, Дельта и Риз должны были выполнять общую задачу — нажимать на кнопки в разных концах лагуны с интервалом в одну секунду. Обычно дельфинов одновременно выпускали из исходной точки, но порой одного из них задерживали на 5-10 секунд. В таких случаях испытуемым приходилось полагаться только на голосовое общение, чтобы координировать нажатие кнопки.

Ученые выяснили: когда из подводного динамика доносились громкие звуки, Дельта и Риз в ответ повышали громкость и продолжительность своих криков, чтобы координировать нажатия кнопок. Если уровень шума был высок, дельфины успешно выполняли задачи в 62,5% случаев, а если низок — в 85%.

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Дельфины — социальные и умные животные, которые полагаются на свист и эхолокацию для охоты и размножения. Если одна из групп животных в дикой природе оказывается менее эффективной при совместном поиске пищи, это негативно сказывается вначале на индивидуальном здоровье морских млекопитающих, а затем и на здоровье всей популяции. Итоги работы специалистов Бристольского университета наглядно показывают, что антропогенный шум может влиять на жизнь дельфинов.

Ранее сообщалось о новом исследовании, которое показало, что дельфины могут узнавать друг друга по вкусу мочи.