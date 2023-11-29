Дельфины в Австралии научились обкрадывать крабовые ловушки

Морские млекопитающие вновь продемонстрировали свой незаурядный интеллект.

Дельфины нашли способ обхитрить ловцов крабов, воруя наживку из их ловушек, и новые снимки впервые запечатлели это уникальное поведение.

Ловцы крабов у залива Кумбана в Западной Австралии обычно загружают сети рыбой и бросают их на дно океана. Но вместо крабов наживку теперь съедают дельфины афалины (Tursiops truncatus). Эти морские млекопитающие пробираются в сети и стаскивают наживку с крючков прежде, чем до нее добираются крабы. Краболовы пытались класть наживку под горшки или в коробки, но дельфины быстро научились опрокидывать горшки и вскрывать коробки.

Защитник дикой природы Родни Петерсон впервые заметил такое поведение два года назад и был обеспокоен тем, что дельфины могут запутаться в сетях или съесть нездоровую пищу. Он обратился в Центр изучения дельфинов в городе Банбери, где установили пять камер для съемки животных в действии.

«Дельфины очень умные, блестящие наблюдатели, и они постоянно ищут новые способы добывать пищу. Часто, когда они видят возможность, они не упускают её, особенно это касается матерей с детенышами», – Аксель Гроссман, волонтер из Центра изучения дельфинов.

По словам Гроссмана, дельфины либо аккуратно снимали наживку с крючков, либо разламывали ее на съедобные кусочки.

Поскольку защитники природы опасались, что дельфины запутаются или поранятся, они разработали новое, безопасное для дельфинов решение.

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Исследователям пришлось разработать новую ловушку для крабов, сделав наживку недоступной для дельфинов Фото: Dolphin Discovery Centre Bunbury

«Мы и некоторые ловцы крабов разработали сетчатый мешочек для наживки с металлическим крючком, который плотно удерживал наживку. Дельфины понимали, что наживка недоступна и уплывали. Это значит, что мы обезопасили дельфинов и помогли ловцам крабов», – рассказал Гроссман.