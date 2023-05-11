«Демоническая» беременная акула: необычная находка в музее Австралии

Ранее она была неправильно идентифицирована, поэтому стала важным открытием для учёных.

Исследователи идентифицировали новый вид глубоководной акулы с яркими белыми глазами. Это заняло у них немало времени – мертвую беременную самку этого вида выловили у побережья Западной Австралии несколько десятилетий назад. Первоначально эта акула была неправильно идентифицирована, а теперь ученые еще раз взглянули на ее яйцеклады, которые годами томились в музейном хранилище.

Заново открытый вид был описан в новом исследовании и получил название Apristurus ovicorrugatus, что отсылает к латинскому слову «яйцо» – «ovi» и «corrugatus» – «гофрированный».

Беременная самка, пойманная в 1992 году и хранящаяся в музейной коллекции. Наряду с уникальными яйцеклетками A. ovicorrugatus также обладает необычными блестящими белыми радужками Фото: Will White

«Такой яйцеклад не является общей чертой глубоководных видов, и только один другой вид, Apristurus nakayai из Новой Каледонии и Папуа-Новой Гвинеи, имеет такой же признак», – Уилл Уайт, ведущий автор исследования.

Чёрные кошачьи акулы (Apristurus) – род, насчитывающий около 40 известных видов акул. В то время как большинство видов акул являются живородящими, некоторые из них остаются яйцеживородящими или яйцекладущими (последние встречаются реже других). У футляров для акульих яиц, которые также называют «русалочьими кошельками», часто имеются длинные усики, которые позволяют им крепиться к водорослям или камням.

Два коричневых акульих яйца овальной формы Фото: Will White

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В 2011 году исследователи наткнулись на чрезвычайно странные акульи яйца, которые содержали эмбрионы рыб. Было ясно, что акула принадлежала к роду Apristurus, но яйцевая сумка не соответствовала ни одному известному виду. Более десяти лет они оставались загадкой, пока ученые не нашли еще два экземпляра в Австралийской национальной коллекции рыб.

«Яйца имели очень характерные продольные гребни на поверхности, которые имели Т-образную форму в поперечном сечении. Обнаружено, что только у одного другого вида в мире есть яйца с такой формой гребня, и это совершенно другой род», – Уилл Уайт.

Затем Уайт и его коллеги просмотрели свою базу данных коллекций, чтобы узнать, не были ли найдены какие-либо другие неопознанные экземпляры таких кошачьих акул в районе, где были собраны необычные яйцевые сумки. В конце концов они обнаружили беременную самку: акулу длиной 46,7 сантиметра, которая была ошибочно идентифицирована как южнокитайская кошачья акула (Apristurus sinensis).

У самки в утробе обнаружили один яйцеклад, и он полностью совпадал с тем, который был найден десять лет назад.

В одной из исследованных яйцеклеток был обнаружен эмбрион Фото: Will White

«К счастью, самка, которую мы нашли, содержала яйцеклад с идентичной формы и подтвердила наши подозрения», – говорит Уайт.

Исследователи отмечают, что открытие A. ovicorrugatus подчеркивает важность формы оболочки яйца у акул для идентификации видов. Яйца A. ovicorrugatus были обнаружены прикрепленными к кораллам, что позволяет предположить, что этот вид может полагаться на них для размножения.

Уайт и его коллеги продолжают просматривать музейные коллекции в поисках новых видов, чтобы увидеть, что еще кураторы упустили из виду или неправильно идентифицировали. А вы пока почитайте про другую жутковатую улыбчивую акулу, которую выловил рыбак у побережья Австралии.