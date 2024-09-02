Десятки тонн мертвой рыбы выбросило на берег курорта в Греции

Местные жители и отдыхающие жалуются на невыносимый смрад.

Миллионы тушек мертвой рыбы прибило к порту греческого города Волос, сообщают местные власти.

На прошлой неделе городские службы вывезли 57 тонн мертвой рыбы за пределы курортной зоны Волоса, где, по словам мэра Ахиллеаса Беоса, сейчас стоит просто «невыносимый» запах. Местные жители делятся кадрами переполняющей город гниющей рыбы в соцсетях.

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Кучи мёртвых рыбьих тушек растянулись на километры вдоль побережья города, где располагаются дома отдыха, отели и рестораны. Член городского совета Стелиос Лимниос рассказал, что подобная ситуация наблюдается не только в самом порту, но и в центре Пагасетического залива, который соединяется с Эгейским морем. Невыносимый смрад отпугивает не только местных жителей, но и туристов, которые предпочитают оставаться дома.

Специалисты поясняют, что катастрофическая ситуация стала следствием прошлогодних штормов, которые привели к выходу рек из берегов и затоплению Фессалийской равнины. В результате наводнений пресноводную рыбу унесло в море, где, скорее всего, она не смогла приспособиться к солёной воде и погибла. Когда вода резко отступила, тушки рыб вынесло к порту Волоса.

Мэр города Беос обвинил правительство страны в том, что они не решили проблему до того, как она достигла города – например, установив защитные сети. Власти города теперь изучают качество воды и уровень микроорганизмов в заливе и местных водах, опасаясь, что гниющая рыба может привести к экологической катастрофе.