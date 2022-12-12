Дикая кобра выползла из крана и напугала мужчин в Бразилии

По мнению одного из очевидцев, змея застряла там в ходе строительства.

В штате Сеара (Бразилия) мужчин напугала кобра, которая стремительно выползла из открытого крана с водой. Жители штата вырыли колодец и решили впервые пустить оттуда воду.

Все шло хорошо, пока мужчины не начали мыть руки в струе воды. В какой-то момент из крана неожиданно появилась ядовитая рептилия и напугала всех, кто был рядом. Поток воды буквально вытолкнул кобру из ее укрытия.

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По мнению местных жителей, змея могла застрять в колодце во время строительства. Как сообщил фермер Антонио Педроса, живущий рядом с колодцем, он и другие мужчины испугались того, что произошло. Однако, к счастью, никто не пострадал. Педроса отметил, что кобра, судя по всему, испугалась больше людей и сразу же скрылась в кустах.

Ранее сообщалось, что мальчик в индийском округе Джашпур (штат Чхаттисгарх) до смерти искусал напавшую на него кобру, которую не смог стряхнуть с руки.