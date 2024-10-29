Для бабочек-монархов высадили целый пихтовый лес

Эти насекомые преодолевают расстояния в несколько тысяч километров, чтобы добраться в теплые края до первых заморозков.

В Мексике высадили около тысячи саженцев деревьев пихты священной (Abies religiosa), чтобы защитить мигрирующих бабочек-монархов.

Бабочки-монархи или данаиды монархи (Danaus plexippus) — это уникальные насекомые-путешественники, распространенные в Северной Америке, они проводят зимы в Мексике и южных американских штатах. Бабочки могут преодолевать расстояния в 5000 километров, путешествуя со скоростью около 50 километров в час (и даже быстрее — при попутном ветре!). За это время в рое может смениться несколько поколений бабочек, но насекомые, в итоге, все равно возвращаются на места своих предков.

Зимой пристанищем им служат пихтовые леса горных районов Центральной Мексики – поэтому сохранение эти деревьев особенно важно для выживания ежегодной колонии (которая насчитывает сотни миллионов особей данаид). При этом глобальное потепление оставляет свой след — низинные склоны уже начали терять заросли деревьев, а к 2090 году ожидается полное исчезновение священной пихты в горах.

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Учёные решили взять этот вопрос в свои руки и помочь бабочкам-монархам в их нелегкой миграционной борьбе, создав новые пихтовые леса, восточнее от существующих ареалов. Ещё в 2017 году мексиканские исследователи собрали семена священной пихты в местном биосферном заповеднике бабочек-монархов на высоте от 3100 до 3500 метров. Они выращивали их в течение нескольких лет на разных высотах, а в июле 2021 года высадили саженцы на северо-восточном склоне вулкана Невадо-де-Толука.

В итоге 960 саженцев были высажены на четырех разных высотных точках: 3400, 3600, 3800 и 4000 метров, под кроной так называемых «растений нянек» — кустарников и сосен, которые укрывали их от сильной инсоляции и экстремального холода.

Семена Abies religiosa (пихта священная) были собраны на высоте 3340 метров над уровнем моря. На фото дерево, покрытое бабочками-монархами Фото: Cuauhtémoc Sáenz-Romero, UMSNH

В новом исследовании учёные пришли к выводу, что рост на высоте 4000 метров был практически нулевым, а многие саженцы были повреждены заморозками. При этом выживаемость деревьев на более низких высотах была приемлемой, а значит посадки в итоге потенциально смогут стать новыми местами зимовки для бабочек-монархов.

Ожидается, что к 2060 году климат в этих районах как раз достигнет температур, свойственных нынешним местам зимовки монархов. При этом бабочки-мигранты уже сейчас ищут новые убежища для своих колоний в пределах Невадо-де-Толука для своих зимовок, их сегодняшние пристанища уже стали для насекомых слишком теплыми.