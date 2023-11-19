Доминика стала первым государством, создавшим заповедник для кашалотов

Эти животные входят в список находящихся под угрозой исчезновения.

Крошечный карибский остров Доминика создает первую в мире морскую охраняемую территорию для одного из крупнейших животных на Земле: находящегося под угрозой исчезновения кашалота (Physeter macrocephalus).

Правительство страны объявило, что почти 300 квадратных километров вод западной стороне островного государства, которые служат ключевыми местами кормления кашалотов, будут объявлены заповедником.

«Мы хотим гарантировать, что эти величественные и умные животные будут защищены от вреда и продолжат находиться в наших водах здоровыми», – Рузвельт Скеррит, премьер-министр Доминики.

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Ученые говорят, что заповедник не только защитит животных, но и поможет бороться с изменением климата.

Кашалоты испражняются исключительно у поверхности воды, потому что они отключают не жизненно важные функции, когда ныряют на глубину до трех километров. В результате богатые питательными веществами фекалии остаются на поверхности океана и создают цветение планктона, который улавливает углекислый газ в атмосфере и уносит его на дно.

По оценкам исследователей, в водах, окружающих Доминику, обитает менее 500 кашалотов, часть популяции которых перемещается вдоль цепи Малых Антильских островов, заплывая на юг до Сент-Винсента и на север до Гваделупы.

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В водах вокруг Доминики и в других местах кашалоты запутываются в рыболовных снастях и попадают под отравляющее воздействие сельскохозяйственных стоков, что сокращает популяцию. Во времена, когда еще не было китобойного промысла, около двух миллионов кашалотов плавали в мировых океанах. Однако сейчас их осталось только около 800 тысяч.

«Правительство Доминики осознало, что кашалоты, которые, вероятно, были здесь до людей, также являются гражданами Доминики. Эти киты проводят большую часть года у берегов острова. Таким образом, они заботятся о некоторых своих гражданах так, как это когда-либо делали немногие для страны», – заявил Энрик Сала, защитник природы из National Geographic.