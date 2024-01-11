Два кита сделали «золотую спираль» в водах Антарктики: завораживающее видео

Такие узоры на поверхности океана называются «пузырьковая сеть» – и киты делают их отнюдь не из любви к искусству.

Профессиональный фотограф и полярный гид Пит ван ден Бемд отправил свой дрон в полёт над темно-синими водами Антарктики. И заметил необычный узор на поверхности воды! Разворачивающаяся спираль светло-голубых пузырей создала на поверхности океана форму, которая удивительно напоминала спираль Фибоначчи – знаменитую математическую закономерность, в основе которой лежит золотое сечение — идеальная пропорция, часто встречающаяся в мире природы.

Ван ден Бемд не сразу понял, откуда взялась красивая спираль, но потом увидел, как из центра узора возвышаются две гигантские пасти китов.

Уже более тридцати лет исследователи знают, что горбатые киты (Megaptera novaeangliae) используют такие пузырьковые сети для кормления. Поднырнув под стаю рыб, кит начинает всплывать по спирали, выдыхая воздух. Рыбу окружает стена из пузырьков, и косяки сбиваются в кучу у поверхности: там они становятся легкой добычей для кита, который поджидает наверху. Затем киты меняются местами, и сытый кит выполняет роль загонщика.

Хотя подобное поведение хорошо задокументировано, его редко удается зафиксировать на камеру, а разглядеть можно только с воздуха. На сегодняшний день пузырьковые сети наблюдали в основном среди популяций китов Северного полушария.

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Но за последние годы и в Южном полушарии дроны несколько раз обнаруживали, как горбатые киты кормятся с помощью пузырьковых сетей. В одном случае у побережья восточной Австралии было замечено 33 кита, принимавших участие в такой охоте. Эти киты находились в местах своего размножения – считается, что там они обычно избегают кормления, и это открытие заставляет ученых усомниться в том, что они хорошо исследовали миграционное поведение горбачей.