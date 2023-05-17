Два медведя гризли сошлись в завораживающем бою: видео

В конце они объявили перемирие и отправились на водопой.

Натуралист и гид по дикой природе Аляски Брэд Джозефс недавно поделился на своем канале в YouTube тем, что он называет «самым долгим и интенсивным взаимодействием с медведем, которое я когда-либо видел за 25 лет работы гидом на полуострове Аляска».

Битва между двумя огромными самцами была запечатлена 8 мая 2023 года в Национальном парке и заповеднике Лейк-Кларк на Аляске. На видео два самца смотрят друг на друга, стоя на четвереньках, а затем встают на задние лапы и начинают сражение. В какой-то момент они переводят дыхание перед тем, как перейти ко второму раунду.

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«За 25 лет, когда я руководил экспедициями фотографов и съемочных групп бурых медведей, это была самая продолжительная и самая интенсивная битва медведей, которую я когда-либо видел. Она продолжалась и продолжалась. Я был поражен решимостью и выносливостью обоих медведей, когда они боролись за право господства в брачный период», – Брэд Джозефс.

Обычно медвежьи бои заканчиваются быстро, но эти конкретные самцы были слишком здоровыми и сильными и не желали уступать ни на сантиметр. Это противостояние похоже на 15-раундовый бой. Самцы гризли весят в среднем от 180 до 320 килограммов, и эти особи определенно относятся к супертяжелому весу.