Два стада бизонов в США долго игнорировали друг друга, а потом наконец-то объединились

Из-за браконьерства знаменитые парнокопытные из Йеллоустонского национального парка к началу XX века оказались на грани вымирания.

Спустя сотню лет независимых скитаний по Йеллоустону два крупных стада американских бизонов (Bison bison) из разных регионов нацпарка наконец-то объединились в одно огромное стадо, объявили исследователи из Ветеринарной школы Техасского университета A&M.

Первая группа бизонов существовала на территории Йеллоустона с доисторических времен. В XIX веке активная охота на этих мощных животных ради их шкур привела практически к полному вымиранию бизонов – к началу XX века в парке их осталось лишь 23.

Смотрители Йеллоустонского национального парка предприняли меры, чтобы спасти местную популяцию. Одной из них стал завоз нового стада в 1900-х годах. Стадо состояло из взрослых бизонов из других штатов – Монтаны и Техаса – и телят местных йеллоустонских бизонов. Последующие генетические анализы показали, что долгие десятилетия эти два стада существовали изолированно друг от друга и никак не скрещивались.

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Бизон переходит дорогу в Йеллоустонском национальном парке в Вайоминге Фото: Watts / Flickr

Однако в новом исследовании, опубликованном в журнале Journal of Heredity, учёные заключили, что за последние 20 лет полорогие жители парка стали большой единой популяцией. Для подтверждения своей гипотезы исследователи взяли ткани у 282 особей бизонов и сравнили их с маркерами образцов, взятых у копытных в начале 2000-х годов. Результаты продемонстрировали, что бизоны, обитающие на 8983 км² парка, постоянно пересекались друг с другом и, видимо, решили-таки объединить свои судьбы.