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Две львицы отняли у леопарда добычу, но тут на помощь пришло стадо слонов

Фото: Latest Sightings

Хищника атаковали две львицы.

Редкий инцидент удалось снять на камеру Эфджею Маммесу, главному гиду природного заповедника Саби-Санд (часть Национального парка Крюгер в ЮАР).

«Некоторое время мы выслеживали леопарда по следам. Потом по радио поступил сигнал – был замечен самец леопарда. Когда мы шли туда, мне сообщили, что хищник убил импалу. В погоне за леопардом мы отвлеклись на двух львиц, которые шли в том же направлении», – рассказывает Маммес.

Львы часто промышляют тем, что отбирают уже пойманную добычу у более слабых хищников – гепардов и леопардов. Часто им остается просто подождать, пока другой зверь потратит все свои силы на охоту – засаду, погоню, убийство. В результате львы приходят на всё готовое и прогоняют соперника – даже если он надеялся спрятать добычу на дереве (как это делают леопарды). 

«Одна из львиц забралась за леопардом на дерево и заставила его уронить свой обед. Другая львица схватила добычу и убежала, ну а первая продолжала атаковать леопарда. И тут из зарослей появилось стадо слонов, которые явно были не восторге от суматохи, нарушившей их день.

Слоны начали трубить, что, в свою очередь, заставило львицу бежать. Слоны продолжили преследовать львицу, а леопард в это время скрылся – спрыгнул с дерева и ретировался», – сказал Маммес.

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