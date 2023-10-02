Единственная в мире белая панда успешно освоилась в китайском нацпарке

Ученые идентифицировали бамбукового медведя как самца.

Четыре года назад исследователи обнаружили в национальном природном заповеднике Волонг единственную в мире панду-альбиноса. С тех пор ученые внимательно следили за повадками и путешествиями зверя. И вот что им удалось узнать.

В апреле 2019 года необычный мишка появился в поле зрения фотоловушек, установленных на высоте около 2000 метров над уровнем моря в нацпарке Волонг. В феврале 2023 года камеры вновь засняли, как белая панда приближается к маме-панде и ее детенышу.

В сентябре 2023 года с помощью анализа ДНК исследователи идентифицировали панду-альбиноса как самца, а кадры показали, что он растет здоровым, нормально общается и взаимодействует с другими дикими пандами в заповеднике.

Исследовательская группа собрала множество данных в процессе мониторинга за четыре года, документируя на фотоловушки взаимодействие между пандой-альбиносом и другими дикими пандами: они запечатлели кормление, маркировку территории, а также брачные игры перед потенциальным спариванием и борьбу.

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Ученым потребовалось более 10 часов, чтобы подняться к месту обитания панды на высоте 2000–3200 метров над уровнем моря и собрать свежие образцы фекалий уникального зверя.

Ареал активности панды-альбиноса составляет более пяти квадратных километров, и ее бамбуковые угодья ничем не отличаются от таких же у других панд.

«Белая панда установила позитивные отношения с другими особями в этом районе. Эта замечательная адаптация иллюстрирует высококачественную среду обитания, достаточные пищевые ресурсы и эффективные меры по сохранению, обеспечиваемые заповедником», – Ли Шэн, исследователь Школы биологии Пекинского университета.

«Частота его появления наиболее высока весной, что совпадает с сезоном спаривания больших панд. Исследователи собирают образцы фекалий и шерсти для анализа ДНК в надежде получить больше информации. Цель состоит в том, чтобы выяснить, есть ли в этом районе другие гигантские панды, которые составляют компанию белой панде», – говорит сотрудник нацпарка Волонг Тан Инчунь.

Больше об удивительном бамбуковом медведе мы писали здесь.