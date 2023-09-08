Единственных панд в Британии отправляют обратно в Китай

Они почти 12 лет жили в Эдинбургском зоопарке.

Почти 12 лет назад грузовой самолет «Панда Экспресс» доставил в Эдинбург двух панд по имени Ян Гуан и Тянь Тянь прямиком из Китая. С тех пор бамбуковые мишки стали любимцами посетителей местного зоопарка – их прозвали Саншайн (Солнышко) и Свити (Сладкая). Но теперь они уедут обратно в Китай – в начале декабря.

Сейчас обоим пандам 20 лет, и скоро они вернутся под опеку Китайской ассоциации охраны дикой природы. В рамках кредитной сделки по «аренде» панд Королевское зоологическое общество Шотландии ежегодно выплачивало Китаю 750 000 фунтов стерлингов. Всё это время в зоопарке надеялись, что от пары панд на свет появится детеныш.

Несмотря на эти усилия самка Тянь Тянь так и не родила детеныша за время своего пребывания в Эдинбурге. Считалось, что она забеременела в августе 2017 года, но позже уровень ее гормонов вернулся в норму, поведение тоже стало обыденным.

«Посетители зоопарка смогут увидеть панд в их вольерах до конца ноября, после чего просмотр будет проводиться на открытом воздухе. Заботясь о пандах с момента их прибытия в 2011 году, я поеду с ними обратно в Китай, чтобы помочь им обосноваться в своих новых домах», – Элисон Маклин, сотрудница Эдинбургского зоопарка.

Реклама

Все большие панды (Ailuropoda melanoleuca) в мире официально принадлежат Китаю. Страна сдает животных в аренду зоопаркам по всему миру примерно за миллион долларов в год. При этом каждый детеныш, появившийся за пределами страны, также считается принадлежащим Поднебесной и должен быть отправлен туда спустя несколько лет.

Панды относятся к числу уязвимых видов. Во многом это случилось из-за того, что бамбуковые медведи очень неохотно размножаются. Как правило, на свет появляется двойня, но один из детенышей часто рождается слабее собрата и не выживает. Приносить потомство панды начинают только на 7-8 году жизни и могут рожать не чаще, чем раз в 2 года. Живут панды в среднем 20 лет.