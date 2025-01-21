Странная Багира: единственный в мире паук-вегетарианец

Этот членистоногий предпочитает насекомым растения.

Багира Киплинга (Bagheera Kiplingi) – довольно необычный представитель класса паукообразных, большинство из которых являются плотоядными. Этот красочный житель Центральной Америки получил своё имя в честь персонажа «Книги джунглей» Редьярда Киплинга за свой чёрный цвет – как у пантеры Багиры. От остальных пауков этот членистоногий отличается тем, что питается преимущественно растениями — за редким исключением багиру замечали за актами каннибализма или поеданием личинок муравьев.

Но в остальное время этот паучок имеет репутацию единственного в мире паука-вегетарианца. Диета у представителей этого вида скакунов не очень разнообразная: в любое время суток они предпочитают в пищу белтовы тельца — вытянутые образования на кончиках листьев акаций, богатые липидами и белками — и иногда нектар растений.

Акация Vachellia collinsii с тельцами Белта (на кончиках листьев), которыми питаются пауки вида Багира Киплинга Фото: Scott Zona / Flickr

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За эти питательные белтовы тельца пауки готовы бороться со стаей агрессивных древесных муравьев, которые тоже любят это лакомство и готовы даже охранять акацию, чтобы не делить её ни с кем. Но пауки-скакуны отличаются хорошим зрением, сообразительностью и ловкостью, поэтому легко могут утащить растительную добычу прямо из-под носа (в случае муравьев – «прямо из-под усиков») своих конкурентов, срезав тельца Белта своими хелицерами.

Пауки-скакуны не строят паутин, поэтому такой способ «охоты» является для представителей этого вида довольно естественным, даже если главной жертвой становится растение, а не насекомое.