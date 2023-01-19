Ехидны охлаждаются с помощью соплей. Как?

Крайне необычный адаптивный механизм.

Что происходит жарким днем в австралийской глубинке? Каждый спасается от перегрева по-разному: коала обнимает ветви в прохладной тени эвкалипта, вомбат прячется в своей подземной норе, кенгуру смачивает лапы слюной, чтобы охладить кровеносные сосуды, а где-то на побережье морской котик мочится на свои ласты.

Что в это время делает ехидна? Она не потеет, не дышит слишком часто, высунув язык, не вылизывает себя и не мочится на собственные части тела. Но она может выдувать пузырьки соплей из своей узкой и длинной морды, похожей на клюв. И это – недооцененный талант.

Исследователи из Университета Кертин в Австралии выяснили, что этот поразительный зверь снижает температуру своего тела с помощью резких выдохов. Выводы посвящены австралийской ехидне (Tachyglossus aculeatus), но есть вероятность, что такой хитрый метод охлаждения используется и другими представителями семейства ехидновых.

«Ехидны пускают пузыри из своего клюва. Они лопаются на кончике носа и увлажняют его. Когда влага испаряется, она охлаждает кровь, а это означает, что кончик морды ехидн работает как испарительное окно», – Кристин Купер, экофизиолог из Университета Кертин.

Ученые давно задавались вопросом, как ехиднам удается выживать в жарком австралийском климате. Предыдущие лабораторные исследования показали, что ехидны обладают относительно низкой термостойкостью и не должны выживать при температурах выше 35°C. Но у них это получается! Австралийских ехидн замечали укрывающимися в полых бревнах при температуре и в 40°C.

На инфракрасных изображениях холодные поверхности выделены голубовато-фиолетовым цветом, а самые горячие поверхности окрашены в цвета от красного до оранжевого и желтого Фото: Curtin University

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Ехидны – удивительные звери. Наряду с утконосами они – единственные млекопитающие, которые откладывают яйца. Ехидны также относятся к отряду однопроходных (Monotremata). Это означает, что кишечник и мочеполовой синус этих животных впадают в клоаку (аналогично – у земноводных, рептилий и птиц), а не выходят наружу отдельными проходами.

Команда в Кертине обнаружила сразу несколько интересных способов охлаждения однопроходных животных. Не реже одного раза в месяц в течение года исследователи измеряли температуру 124 ехидн в дикой природе с помощью инфракрасных термографических камер. Команда также зафиксировала температуру окружающей среды вокруг каждой ехидны.

В некоторые времена года и в некоторых частях Западной Австралии авторы фиксировали температуру почвы до 47°C. Но температура тела изученных ехидн неизменно оставалась ниже 30°C. Уши обычно были самой горячей частью тела, а кончик морды – самой холодной.

Морда у ехидн – длинная, узкая, беззубая и с маленьким ротовым отверстием – и впрямь напоминает клюв.

Основываясь на физиологии ехидны, исследователи поняли, что прямо под поверхностью кончика клюва ехидны находится пазуха, заполненная кровеносными сосудами. Подобно тому, что происходит, когда кенгуру облизывает свои запястья, ехидна, по сути, избавляется от избыточного тепла тела, испаряя влагу на клюве.

«Мы идентифицируем кончик "клюва" австралийских ехидн как уникальный тип испарительного окна. При высоких температурах они пускают пузыри из носовой слизи, добавляя влаги на кончик морды», – заключают исследователи.