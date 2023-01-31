Эксперты опровергли гибель нерп в Каспийском море из-за вирусов

Ранее причиной гибели морских млекопитающих называли птичий грипп.

Ранее сообщалось, что в Дагестане были найдены мертвыми тысячи каспийских нерп — млекопитающих, которые обитают в Каспийском море и занесены в Красную книгу. О массовой гибели тюленей Минприроды Дагестана впервые заявило 3 декабря: тогда сообщалось о том, что мертвыми найдены 650-700 особей, к гибели которых могли привести некие природные факторы. Позже ведомство уточнило, что число нерп, найденных мертвыми, достигло 2,5 тысяч.

В пресс-службе Дагестанского государственного университета заявили, что морские млекопитающие, по предварительным данным, могли погибнуть из-за птичьего гриппа. Теперь Россельхознадзор со ссылкой на подведомственный ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» опроверг гибель нерп в Каспийском море из-за вирусных заболеваний животных и птиц.

Каспийская нерпа — эндемик и единственный вид морских млекопитающих, обитающий в Каспийском море. По данным местного природоохранного центра, сегодня численность каспийской нерпы в этом регионе не превышает 70 тысяч особей. При этом пока точные данные отсутствуют, так как в Дагестане не проводится мониторинг животных.

Реклама

Позже экологический фонд «Компас» предположил, что вирус птичьего гриппа могли разнести чайки, которые расплодились на мусорных свалках Дагестана. Но в Россельхознадзоре опровергли эту информацию.

Для того, чтобы выяснить причины падежа нерп, в Дагестан были направлены специалисты ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных». Отобранные ими вместе с инспекторами Россельхознадзора пробы от павших особей подвергли комплексным исследованиям.

«Патматериал был проверен методом ПЦР на наличие вирусов гриппа типа А и подтипа Н5, бешенства, адено-, парво-, морбили-, каприпокс- и ортопоксвирусов, SARS-CoV-2, а также бактерий-возбудителей пастереллеза, микоплазмоза, клостридиоза, хламидиоза и бруцеллеза. В результате исследований полностью исключены перечисленные заболевания, способные протекать в форме эпизоотий и вызывать гибель животных и птиц», — отметили в Россельхознадзоре.