Эпичная драка сурков в Китае: видео

Яростное противостояние, которое больше напоминает страстное танго.

В национальном парке китайской провинции Ганьсу инфракрасная камера засняла поединок двух сошедшихся «лицом к лицу» сурков, который мгновенно завирусился в социальных сетях. Всё дело в том, что соперничество двух грызунов выглядит синхронным ритмичным танцевальным представлением (особенно если наложить на видео подходящую музыку).

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Как утверждают зоологи, байбаки или обыкновенные степные сурки (Marmota bobak) в целом обладают миролюбивым нравом. Они редко дерутся и в основном прогоняют только пришлых зверьков, однако изредка могут вступить в конфликт из-за самки.