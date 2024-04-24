авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 1 (10)

Март – апрель

Russian Traveler №1(10) 2024
Горные приключения с Jaecoo J7
Горные приключения с Jaecoo J7

№ 1 (10)

Март – апрель

Russian Traveler №1(10) 2024
Горные приключения с Jaecoo J7
Горные приключения с Jaecoo J7

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

Эпичная драка сурков в Китае: видео

Фото: Скриншот видео

Яростное противостояние, которое больше напоминает страстное танго.

В национальном парке китайской провинции Ганьсу инфракрасная камера засняла поединок двух сошедшихся «лицом к лицу» сурков, который мгновенно завирусился в социальных сетях. Всё дело в том, что соперничество двух грызунов выглядит синхронным ритмичным танцевальным представлением (особенно если наложить на видео подходящую музыку). 

Как утверждают зоологи, байбаки или обыкновенные степные сурки (Marmota bobak) в целом обладают миролюбивым нравом. Они редко дерутся и в основном прогоняют только пришлых зверьков, однако изредка могут вступить в конфликт из-за самки.

Фото: Татьяна Спицына / фотохостинг rtraveler.ru
Похожее противостояние молодых сурков

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2024