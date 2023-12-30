ЕС собирается понизить охранный статус волков и разрешить их отстрел

Защитники природы выступают против.

Европейская комиссия заявила, что собирается изменить охранный статус волков (Canis lupus), разрешив охоту на них. Основания для этого появились благодаря новым данным: они свидетельствуют, что расплодившиеся хищники представляют растущую угрозу для домашнего скота.

Как объяснила глава комиссии Урсула фон дер Ляйен, когда-то волки были почти истреблены, но сейчас «концентрация волчьих стай в некоторых европейских регионах стала реальной опасностью, особенно для домашнего скота». Здесь может крыться и личная история, поскольку сама Урсула потеряла свою любимую пожилую пони Долли в сентябре из-за нападения волка, который забрался в вольер на сельском участке ее семьи на севере Германии.

Комиссия просит страны-члены ЕС пересмотреть статус защиты волков, изменив его с «строго охраняемого» на просто «защищенный», что позволило бы охотиться на них в соответствии со строгими правилами и с учетом численности популяции.

Перемены должны будут учитывать Бернскую конвенцию о сохранении европейской дикой природы и естественной среды обитания, участниками которой являются ЕС и его государства-члены.

Реклама

Пумы начали охотиться на волков в США. Никто не знает почему читать

Защитники природы ожидаемо выступили против этого предложения, в том числе заявив, что оно «мотивировано исключительно личными причинами».

Согласно оценкам, в ЕС насчитывается около 20 300 волков, что превышает цифры, приведенные в других предыдущих анализах. В исследовании, опубликованном в прошлом году, говорится, что «количество волков в ЕС увеличивается» и «ущерб домашнему скоту увеличился по мере роста популяции волков».

В исследовании комиссии говорится, что волки убивают по меньшей мере 65 000 голов скота в ЕС каждый год: овец и коз в 73 процентах случаев, крупного рогатого скота в 19 процентах, а лошадей и ослов в шести процентах случаев. Большинство нападений отмечены в Испании, Франции и Италии, где правительства выплатили компенсацию фермерам.

«В целом, общее воздействие волков на домашний скот в ЕС очень незначительно, но на местном уровне давление на сельские общины в определенных районах может быть высоким», – говорится в исследовании.

Также отмечается, что за последние 40 лет не было зарегистрировано ни одного смертельного нападения волков на людей.