Эта гигантская черепаха большую часть своей жизни просто лежит

Представители вида трехкоготных черепах Pelochelys cantorii имеют гладкий кожистый панцирь, совсем не похожий на карапакс своих сородичей.

Большая мягкотелая черепаха Кантора (Pelochelys cantorii) словно была рождена, чтобы подтвердить своим примером все сложившиеся стереотипы о заторможенности и пассивности этих рептилий.

95% своего времени представители этого вида проводят совершенно неподвижно, зарываясь в песок или в ил на мелководье, выныривая наружу только несколько раз в сутки, чтобы подышать (благодаря умению получать часть необходимого кислорода из воды им не приходится делать это слишком часто).

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Однако эти вальяжные пресмыкающиеся с лягушачьими мордочками и мягкими панцирями являются отличными хищниками – при виде рыбы, ракообразных, моллюсков, насекомых, а также другой съедобной пищи в подходящей локации, они действуют молниеносно. Для этого им даже не нужно особо двигаться — у больших мягкотелых черепах длинные когти и мощные дробящие кости челюсти, поэтому им достаточно успеть быстро вытянуть шею, ударить добычу, захватить её и потом тщательно проживать.

Эти крайне редкие существа обитают в реках Южной и Юго-Восточной Азии, достигая до 100-200 сантиметров в длину. По некоторым источникам вес особо гигантских особей может переваливать за 100 килограммов. Сейчас учёные стараются как можно подробнее изучить их образ жизни и места обитания – недавно, например, биологам удалось обнаружить первое место гнездования этого вида в штате Керал, Индия.