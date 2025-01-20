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Эта хитрая лиана обманывает всех вокруг уникальным способом

Эта хитрая лиана обманывает всех вокруг уникальным способом

Boquila trifoliolata в Чили

Южноамериканская лиана Boquila trifoliolata имеет необычную способность.

Растение Boquila trifoliolata, которое можно встретить во влажных лесах Аргентины и Чили, умеет подстраиваться под окружающую среду. 

Эта лиана является настоящим мастером мимикрии: сами по себе её мелкие зеленые листья имеют округлую форму, но взбираясь по толще деревьев ближе к свету, растение начинает «подстраиваться» под окружающий пейзаж. Её листья принимают форму ближайших к ней соседей: даже если рядом располагаются листья не самого дерева-хозяина, по которому вьется лиана, а ближайшего соседа, хитрая королева мимикрии сможет перенять и его внешний вид. 

Перемены затронут не только размер листьев и их форму (Boquila trifoliolata сможет отрастить даже острый кончик), но также цвет и длину черешка. Конечно, скопировать определенные характеристики других растений (зубчатые края, например) практически невозможно, но растение очень старается.

Учёные заметили: лиана мимикрирует даже под искусственные растения. Если же на дереве вдруг нет листьев, лиана сохраняет такую же форму, как её собратья, растущие на земле. 

Фото: Gianoli & Carrasco-Urra, Current Biology, 2014
Пример мимикрии листьев Boquila trifoliolata (буква V), под листья деревьев-хозяев (буква Т)

Зачем лиана делает это? До конца непонятно. Учёные предполагают, что основным фактором является её желание скрыться от насекомых-вредителей и сохранить свою листву, прячась среди листвы деревьев-хозяев. 

Но самым важным вопросом для исследователей остаётся не «зачем», а «как»? Для успешной мимикрии Boquila trifoliolata должна в первую очередь «увидеть» своих соседей. Учёные рассматривают несколько объяснений этому феномену: успешное считывание химических сигналов или «перехват» фрагментов ДНК соседей. Некоторые даже предполагают, что растение может обладать некоторым фоточувствительными рецепторами, однако механизм адаптации лиан к окружающей среде кажется гораздо сложнее. Поэтому ботаники всё ещё пытаются найти «глаза» удивительного растения.

Кстати, недавно мы рассказывали про цветок, который может «слышать» крики своих соседей. 

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