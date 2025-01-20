Эта хитрая лиана обманывает всех вокруг уникальным способом

Южноамериканская лиана Boquila trifoliolata имеет необычную способность.

Растение Boquila trifoliolata, которое можно встретить во влажных лесах Аргентины и Чили, умеет подстраиваться под окружающую среду.

Эта лиана является настоящим мастером мимикрии: сами по себе её мелкие зеленые листья имеют округлую форму, но взбираясь по толще деревьев ближе к свету, растение начинает «подстраиваться» под окружающий пейзаж. Её листья принимают форму ближайших к ней соседей: даже если рядом располагаются листья не самого дерева-хозяина, по которому вьется лиана, а ближайшего соседа, хитрая королева мимикрии сможет перенять и его внешний вид.

Перемены затронут не только размер листьев и их форму (Boquila trifoliolata сможет отрастить даже острый кончик), но также цвет и длину черешка. Конечно, скопировать определенные характеристики других растений (зубчатые края, например) практически невозможно, но растение очень старается. Учёные заметили: лиана мимикрирует даже под искусственные растения. Если же на дереве вдруг нет листьев, лиана сохраняет такую же форму, как её собратья, растущие на земле.

Реклама

Пример мимикрии листьев Boquila trifoliolata (буква V), под листья деревьев-хозяев (буква Т) Фото: Gianoli & Carrasco-Urra, Current Biology, 2014

Зачем лиана делает это? До конца непонятно. Учёные предполагают, что основным фактором является её желание скрыться от насекомых-вредителей и сохранить свою листву, прячась среди листвы деревьев-хозяев.

Но самым важным вопросом для исследователей остаётся не «зачем», а «как»? Для успешной мимикрии Boquila trifoliolata должна в первую очередь «увидеть» своих соседей. Учёные рассматривают несколько объяснений этому феномену: успешное считывание химических сигналов или «перехват» фрагментов ДНК соседей. Некоторые даже предполагают, что растение может обладать некоторым фоточувствительными рецепторами, однако механизм адаптации лиан к окружающей среде кажется гораздо сложнее. Поэтому ботаники всё ещё пытаются найти «глаза» удивительного растения.

Кстати, недавно мы рассказывали про цветок, который может «слышать» крики своих соседей.