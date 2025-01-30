Эта крохотная лягушка дружит с большим пауком: как так?

Удивительный пример симбиоза из мира животных.

Трудно жить лягушкам в тропических лесах Южной Америки! То змея подкараулит, то большой паук сожрёт. Но одна лягушечка нашла способ избежать проблем – сама подружилась с птицеедом!

Такая «дружба» лягушки и паука представляет собой не что иное, как симбиоз – выгодное сотрудничество между разными видами. Это своеобразный экологический союз, в котором каждый получает пользу. Его как раз можно наблюдать между лягушками из семейства узкоротов, или микроквакш (Microhylidae) и пауками-птицеедами из родов Xenesthis или Pamphobeteus.

Микроквакша эта действительно «микро» – около 3 сантиметров в длину! Её товарищ-паук достигает 17 сантиметров и в несколько раз превышает подружку в размерах.

Микроквакша Chiasmocleis ventrimaculata гордо выглядывает из-за спины своего покровителя – паука-птицееда рода Pamphobeteus Фото: Francesco Tomasinelli

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Обычно пауки-птицееды не прочь перекусить земноводными, но именно представителей семейства Microhylidae они не трогают. Учёные полагают, что это из-за особых кожных выделений лягушки, которые паукам «не по вкусу» или даже ядовиты для них.

Пауки Pamphobeteus – норные членистоногие. В одной норе чаще всего живёт целое паучье семейство, которое питается тараканами, сверчками и прочими насекомыми (и другими лягушками при случае). Рядом с этой норой (или прямо в ней, чего стесняться!) часто селится описанная нами лягушка Chiasmocleis ventrimaculata, а то и несколько.

В итоге лягушки получают грозного охранника: другие пауки и мелкие змеи, которые могут охотиться на них, не рискнут подобраться близко к гнезду пауков Xenesthis или Pamphobeteus. Они довольно территориальные животные, и вторжения чужаков не потерпят. А сами пауки от этой дружбы тоже получают свою выгоду: лягушки могут поедать мелких паразитов в гнезде своих товарищей, а также охотиться на муравьев, которые досаждают паукам или их яйцам.

Фото: Francesco Tomasinelli

Такое сожительство подходит разным видам лягушек и пауков-птицеедов и наблюдается повсеместно — от Индии до Перу. Причем симбиоз этот не совсем стандартный, потому что дружба между паукообразными и амфибиями действительно встречается редко.

В деталях симбиоз между узкоротыми лягушками и птицеедами задокументировал биолог и фотограф Франческо Томасинелли (Francesco Tomasinelli), чьи фотографии использованы в этой статье.

Мария Стрельцова