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Эта многоножка – рекордсмен. Сколько у нее ног?

Фото: Wikimedia Commons

Многоножка Illacme plenipes

Самым большим количеством ног обладает многоножка Illacme plenipes.

Самое многоногое существо из ныне известных миру удалось обнаружить в округе Сан-Бенито штата Калифорния. Найденная многоножка более всего приближена к мифическому «идеалу» многоножки с 1000 ногами.

Несмотря на свои крошечные размеры, на её тельце длиной чуть более 32 мм умещается 750 ножек. Однако, как выяснили впоследствии ученые, таких размеров могут достигать только самки. Самцы этого вида немного меньше и могут иметь только 300-400 ног, две из которых «превращены» в половые органы.

Удивительно, но эти феноменальные создания уже были замечены в 1926 году, а потом около 80 лет не встречались ученым. Но в ноябре 2005 года, изучая биоразнообразие дубовой долины в Сан-Бенито, ученые Джейсон Бонд и Пол Марек из университета Восточной Каролины вновь открыли многоножку Illacme plenipes.

Этот редкий вид обитает только на небольшом (всего 800 м²) лесном участке Сан-Бенито и, подобно другим многоножкам, его представители прячутся во влажной почве, под камнями и упавшими деревьями.

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