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Эта птица может лететь два года без перерывов

Фото: Andrey Gulivanov / Flickr

Чёрный стриж

Статус самой «воздушной» в мире птицы принадлежит чёрному стрижу (Apus apus).

Стриж – небольшая птичка с размахом крыльев в 44 сантиметра – попал в книгу рекордов Гиннеса за свою удивительную способность долго находиться в воздухе. Согласно расчетам, он способен совершать перелёты протяженностью 500 000 километров без остановок. 

Фото: Kjetil Rimolsrønning / Flickr

Чёрный стриж, которого можно встретить в летние месяцы в России, Европе и средней Азии, является самой «воздушной» птицей в мире. Считается, что он может оставаться в воздухе от двух до четырех лет – а значит, спать, есть и даже спариваться в полёте. При этом горизонтальная скорость полёта у стрижа может достигать 111 км/ч, то есть остаётся одной из самых быстрых среди птиц. 

В книге рекордов Гиннеса упоминается, что после вылупления и перед первой остановкой в месте гнездования стриж может провести в воздухе два года. Зимуют чёрные стрижи в Африке и южной Индии.

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