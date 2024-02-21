Эта птица справилась с когнитивным текстом не хуже обезьян

Раньше из пернатых с ним справлялись только врановые и попугаи, но птица-носорог – это что-то новенькое! Хотя мы всегда знали, что это смышлёные ребята.

Лишь некоторые животные способны осознавать «постоянство» объектов – то есть понимают, что предмет продолжает существовать, даже когда он пропадает из поля зрения. Новое исследование подтверждает, что малабарская птица-носорог (Anthracoceros albirostris) является одним из немногих животных, обладающих этим пониманием.

Этот навык пригождается им в процессе размножения, который у этих птиц довольно необычный: во время гнездования самки замуровывают себя в дуплах деревьев и рассчитывают на то, что самец их прокормит.

Необычные повадки птиц-носорогов Перед откладыванием яйца пара птиц-носорогов выбирает подходящее дупло для гнезда. Когда выбор сделан, самка на несколько месяцев замуровывает себя внутри (используя любые подручные материалы: грязь, фекалии, слюну, кору и даже мякоть фруктов). При этом птица оставляет только узкую щель, через которую она будет принимать подношения от самца. Там она высиживает яйцо, а затем выращивает птенца – все для того, чтобы выходить детеныша в безопасности, пока самец регулярно подкармливает их. Если браконьеры убьют самца, у самки и детеныша не остается шансов выжить.

Ученые сделали логичный (и очевидный) вывод: чтобы скрытое в дупле потомство выжило, самцы птиц-носорогов должны четко понимать, что их партнер все еще существует, даже когда они его не видят.

«С эволюционной точки зрения способность представлять других животных и объекты, когда они находятся вне поля зрения, обеспечивает большие адаптивные преимущества в таких видах деятельности, как добыча пищи и избегание хищников», – пишут исследователи.

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Тем не менее, за исключением общеизвестно умных врановых и попугаев, ранее не было известно, что какая-либо другая птица обладает таким постоянством представления объектов. И хотя исследователи раньше тестировали другие виды птиц, те смогли достичь только четвертой из шести стадий развития, наблюдаемых в этом плане у человеческих детей.

Чтобы увидеть, насколько развиты навыки сохранения объектов у птиц-носорогов, исследователи из Национального университета Сингапура Руитонг Яо и Элиас Гарсиа-Пелегрин подвергли испытанию шесть таких птиц.

Они научили птиц-носорогов клевком указывать, где находится видимое лакомство. Затем птицам была предложена серия испытаний, которые проверяли все более сложные уровни постоянства объектов. На пятом этапе птицы наблюдали, как награду помещали под одну чашку, а затем перекладывали в другую чашку. Указав на чашку, в которой оказалось лакомство, птицы продемонстрировали понимание видимого смещения.

Все шесть проверенных исследователями птиц смогли достичь такого уровня постоянства объекта, получив угощение как заслуженную награду. Но только трое птиц-носорогов добрались до шестой стадии: «невидимого перемещения». На этом этапе птицам не удалось увидеть, как лакомство перемещается из одной чашки в другую. Вместо этого лакомство было спрятано под маленькой красной коробочкой, а затем помещено под чашку побольше. Когда красную коробку вынули из-под чашки и показали, что она пуста, некоторые птицы поняли, что лакомство, должно быть, осталось под последней чашкой, хотя они и не видели этого непосредственно.

«Понимание невидимого перемещения является более сложным и требует интеграции различных когнитивных навыков, включая память, пространственное мышление и логический вывод», – пишут исследователи.

Интересно, что три птицы, не прошедшие пятую стадию постоянства объекта, ещё не имели опыта размножения. Это может быть просто совпадением, поскольку было протестировано только шесть птиц, но также может указывать и на то, что более продвинутые уровни постоянства объектов птицы получают после выкармливания собственного партнера или получения пищи от него.

«Насколько нам известно, эти птицы-носороги — первые виды птиц за пределами семейств врановых и попугаев, демонстрирующие уровень постоянства объектов, сравнимый с уровнем обезьян», – подтверждают Яо и Гарсия-Пелегрин.

Результаты исследования показывают, что птицы-носороги могут быть упущенной из виду группой высокоинтеллектуальных видов птиц. Теперь необходимы дальнейшие исследования, чтобы выяснить, есть ли у этого вида птиц прочие когнитивные способности, которые поставят их на один уровень с попугаями и врановыми.