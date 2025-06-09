Эта птица умеет летать задом наперед. Как?

Существует всего один вид птиц с такой суперспособностью.

Единственные птицы, которые умеют летать задом наперед – это колибри. Эти блестящие птахи из отряда стрижеобразных не только являются самыми маленькими в мире, но также обладают недостижимой для других птиц способностью.

Колибри способны замирать в воздухе, пятиться, лететь спиной вниз и двигаться вертикально: все благодаря высокой маневренности и способности делать от 20 до 80 взмахов крыльев в секунду – а некоторым рекордсменам удаются и все 200 взмахов.

Эквадор Фото: Zdeněk Macháček / Unsplash

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Сама форма крыльев этих удивительных птичек наделила их такими возможностями – они жесткие, заостренные и в основном перемещаются в горизонтальной плоскости. Такое устройство позволяет колибри описывать крыльями «восьмерку» и двигаться в обратную сторону.

Считается, что колибри – единственные из всех пернатых, кто полноценно овладел этим искусством.

Интересные факты Если бы человек питался подобно колибри, то в день он выпивал около тонны питательной жидкости. Например, 500 двухлитровых бутылок лимонада!

Когда колибри пьет, она опускает язык в горлышко цветка 20 раз в секунду.

Колибри необычайно прожорливы и за день могут выпить нектара в 14 раз больше собственного веса. Такая тяга плотно покушать объясняется крайне быстрым обменом веществ.

Колибри кормятся только на лету.