Эти бабочки могут пересечь целый океан без остановок (а это больше 4 000 км!)

Бабочка-репейница (Vanessa cardui) довольно распространённое насекомое, но в Южной Америке её обычно не встретишь.

Но вот эволюционный биолог Жерар Талавера почему-то встретил. Ещё в 2013 году он наткнулся на репейницу в Гвиане – французской заморской территории, расположенной на северо-востоке Южной Америки — и был озадачен.

Как так получилось, что это крохотное существо размером всего в несколько сантиметров оказалось так далеко от своего привычного места обитания?

В новом исследовании опубликованном в Nature Communications, Талавера и его команда собрали все свои наблюдения за репейницами и пришли к выводу, что эти уникальные насекомые совершили ни что иное как сложный трансатлантический перелёт из Европы или Африки. Ранее такого отважного поведения у насекомых не наблюдалось.

Чтобы это доказать, учёные в первую очередь изучили геном бабочек-туристок и пришли к выводу, что они тесно связано именно с европейскими и африканскими популяциями; также исследование ДНК пыльцы на их крылышках показало следы растений, которые можно встретить только в тропиках Африки. Но также они обнаружили на крыльях изотопы водородов и стронция – а вот эти элементы встречаются только в Западной Европе: в странах Франции, Португалии, Ирландии или Великобритании.

Получается, что репейницы точно не прибыли в Южную Америку из соседней Северной Америки, а значит их путь был гораздо длиннее – около 4 000 км над Атлантическим океаном, а может даже и больше.

«Бабочки-репейницы добрались до Южной Америки из Западной Африки, пролетев не менее 4 200 км над Атлантикой. Но их путешествие могло быть даже длиннее, начавшись в Европе и пройдя через три континента, что подразумевает миграцию в 7 000 км или больше», – рассказал соавтор исследования Клеман Батай, профессор наук о Земле и окружающей среде в Университете Оттавы в Канаде. «Это необычайный подвиг для такого маленького насекомого».

Репейница (лат. Vanessa cardui) Фото: Денис Ветренко / фотохостинг Russian Traveler

Репейницы в целом являются заядлыми путешественниками. Хотя миграцию насекомых отслеживать непросто, считается что этот вид бабочек может преодолевать расстояния по 14 500 км во время миграции между Европой и Африкой, но обычно такие путешествия совершаются с остановками для отдыха.

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Добраться же до Гвианы из Западной Африки можно только напрямую, без остановок и дозаправки, а значит репейницы под вопросом были в пути около 5-8 дней.

Чтобы разобраться как им это удалось, и был ли в помощь попутный ветер, исследователи также проанализировали потоки воздуха между Африкой и Америкой, и пришли к выводу, что репейницы оказались ещё и стратегами.

Скорее всего бабочки использовали тактику «чередования» – полагаясь на восходящие ветра, они прикладывали минимальные усилия, чтобы оставаться в воздухе и не упасть в воду, а потом возвращались к активному полёту, который требует больших энергетических затрат.

«Мы оцениваем, что без ветра бабочки могли бы пролететь максимум 780 км, прежде чем исчерпать весь свой жир и, следовательно, свою энергию», - пояснил соавтор исследования Эрик Торо-Дельгадо, докторант Института эволюционной биологии.

Жерар Талавера заключил, что это исследование позволит учёным всего мира по-новому взглянуть на возможности насекомых в преодолении больших расстояний через моря и океаны, а также изучить их влияние на экосистемы.

«Мы склонны рассматривать бабочек как символ хрупкости красоты, но наука показывает нам, что они могут совершать невероятные подвиги», – добавляет его коллега Роджер Вила, научный сотрудник Института эволюционной биологии в Барселоне. «Еще многое предстоит узнать об их возможностях».