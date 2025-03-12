Эти симпатичные ракушки могут стоить вам жизни

Недавно путешественник вызвал ажиотаж в Египте из-за пугающей встречи со смертоносным моллюском.

Пёстрые цветные ракушки улиток из семейства конус (Conidae) легко привлекают внимание любопытных туристов. Но «вестись» на эту жизнерадостную оболочку не стоит – это может быть очень опасно и даже привести к летальному исходу.

Конусы являются ядовитыми хищниками. Эти брюхоногие моллюски парализуют своих жертв (в основном червей или других моллюсков) с помощью яда, втыкая в тельце своей добычи особый зуб-гарпун, который они прячут в глотке.

В мире насчитывается несколько сотен видов таких конусных улиток, но их яды разнятся по составу: некоторые токсины вызывают смерть уже через несколько минут (например, яд смертоносного моллюска Conus geographus), другие могут даже быть полезны в медицине благодаря обезболивающим свойствам.

В любом случае, рисковать и брать красочные конусообразные ракушки в руки не стоит – яд улиток быстро проникает в нервную систему и может привести к параличу, а в некоторых случаях – и к смерти. Считается, что от атак некоторых видов конусов в Тихом океане ежегодно умирает около 2-3 человек: лечения не существует.

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Раковина смертоносного Conus geographus Фото: Wikimedia Commons

Внимание к этим моллюскам недавно привлек анлоязычный пользователь форума Reddit по имени Фрэнк, который заметил похожую раковину во время снорклинга в Египте. Мужчина подобрал «очень симпатичную ракушку» в Красном море и хотел забрать её домой в качестве сувенира, но почувствовал какое-то движение внутри и оставил находку в воде. Фрэнк сделал несколько фоток с «красоткой» на память и только спустя несколько месяцев узнал, что, скорее всего, держал в руках знаменитого конуса. Пост мужчины был опубликован на форуме под заголовком «Как же мне повезло остаться в живых».

Другие пользователи отметили, что туристу действительно очень повезло, ведь он наверняка держал в руках именно конуса текстильного (Conus textile) – брюхоного моллюска, чей яд вызывает у человека резкую боль, онемение и даже возможную смерть из-за сердечной недостаточности. Пользователи сайта еще раз порекомендовали мужчине не тревожить морских обитателей и уж точно не брать их в руки. Об этом спешим напомнить и мы: лучше любоваться красочными конусами только со стороны!