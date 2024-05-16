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Морской слизень, похожий на зеленую овечку: это что за зверь?

Фото: YouTube
Фото: Pauline Walsh Jacobson / Flickr

Встречайте, Costasiella kuroshimae.

Посмотрите внимательно на этого голожаберного моллюска – это самое милое, что вы увидите сегодня. Похожий на овечку (с симпатичной мордочкой и двумя черными глазками), ушастый и покрытый будто бы кучей мелких листочков, он зовется Costasiella kuroshimae. 

Ненаучные названия этого морского слизня – лиственная овечка, листовой слизень или даже «морская соленая гусеница».

А еще они настоящие крохотульки – размер Costasiella kuroshimae варьируется от пяти миллиметров до одного сантиметра  в длину.

Фото: alif_abdulrahman / Flickr

Впервые этого голожаберного моллюска обнаружили в 1993 году у побережья японского острова Куро (Куросима) – это один из островов Яэма в Японии. Позже этих очаровательных животных нашли и в водах Японии, Филиппин и Индонезии.

У них есть два темных глаза и ринофоры, которые торчат из макушки слизня, будто длинные ушки. Ринофоры называют обонятельными, так как они содержат обонятельные рецепторы – покрыты тонкими волосками, которые улавливают химические вещества в воде. С помощью них Costasiella kuroshimae и другие морские слизняки находят себе пищу. 

Этот морской слизень не только внешне похож на кучу листочков, у него есть с ними и другое сходство: он может фотосинтезировать! И делает это с помощью клептопластии.

Поедая водоросли, эти голожаберные моллюски сохраняют хлоропласты – и получают из них собственную энергию. 

Клептопластия — процесс накопления хлоропластов водорослей в тканях организма, питающегося ими. Водоросли, за исключением хлоропластов, при этом перевариваются, но хлоропласты какое-то время фотосинтезируют, и продукты фотосинтеза используются хозяином. 

Как и листья, эти голожаберные моллюски бывают разных форм и цветов – лиственная бахрома на спине морской овечки может быть насыщенно-зеленого цвета с фиолетовыми кончиками, а может быть и зеленой с желтым отливом и буроватыми точками.

Фото: Rickard Zerpe / Flickr
Фото: Wikimedia Commons
Фото: Klaus Stiefel / Flickr

Питаются морские лиственные овечки водорослями Avrainvillea. Он даже пасется совсем как настоящие овцы! 

Отложите на минуту все дела и просто полюбуйтесь, как лиственные овечки пасутся на водорослях. 

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