Это что за зверь: гусеница в «свитере» с пингвинами

Гусеница лесного кольчатого шелкопряда (Malacosoma disstria) знаменита своим праздничным костюмчиком, в который она облачается прежде чем превратиться в полноценного мотылька.

В лесах Северной Америки можно встретить необычную гусеницу: если приглядеться к ней, её пестрый окрас может напомнить вам праздничный нарядный свитер с равномерно вышитыми на спинке танцующими пингвинами.

Эта личинка бабочки-коконопряда является не самым любимым насекомым у американских фермеров: резкие скачки в популяции М.disstria могут создавать угрозу для сразу нескольких видов деревьев, которыми любят полакомиться эти насекомые – например, дубов, осин или сахарного клёна.

Шелкопряды — ещё их называют коконопряды — из рода Malacosoma знамениты своей необычной кладкой яиц, словно «охватывающей» веточки растений. По мере развития гусеницы создают в развилке деревьев нечто похожее на гнездо в форме огромной паутины-простыни.

Собрали ещё несколько фотографий гусенички, которой эволюция подарила необычный камуфляж:

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Гусеница М.disstria Фото: Christina Butler / Flickr

Американские фермеры предусмотрительно предпочитают избавляться от таких «построек» во избежание сильных поражений растений – на популяции активных гусениц это особенно не отражается, а вот для американцев нашествие гусениц может быть довольно пагубным.

После окукливания М.disstria теряет свой очаровательный «пингвиний» наряд и становится довольно обычным среднестатистическим желто-коричневым мотыльком (правда, довольно мохнатым).

Бабочка М.disstria Фото: Andy Reago & Chrissy McClarren / Flickr