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Это что за зверь: гусеница в «свитере» с пингвинами

Фото: Judy Gallagher / Flickr
Фото: Dann Thombs / Flickr

Гусеница М.disstria

Гусеница лесного кольчатого шелкопряда (Malacosoma disstria) знаменита своим праздничным костюмчиком, в который она облачается прежде чем превратиться в полноценного мотылька.

В лесах Северной Америки можно встретить необычную гусеницу: если приглядеться к ней, её пестрый окрас может напомнить вам праздничный нарядный свитер с равномерно вышитыми на спинке танцующими пингвинами. 

Эта личинка бабочки-коконопряда является не самым любимым насекомым у американских фермеров: резкие скачки в популяции М.disstria могут создавать угрозу для сразу нескольких видов деревьев, которыми любят полакомиться эти насекомые – например, дубов, осин или сахарного клёна. 

Шелкопряды — ещё их называют коконопряды — из рода Malacosoma знамениты своей необычной кладкой яиц, словно «охватывающей» веточки растений. По мере развития гусеницы создают в развилке деревьев нечто похожее на гнездо в форме огромной паутины-простыни. 

Собрали ещё несколько фотографий гусенички, которой эволюция подарила необычный камуфляж: 

Фото: Christina Butler / Flickr
Фото: Greg Putrich / Flickr
Фото: Tom Murray / Flickr

Гусеница М.disstria

Американские фермеры предусмотрительно предпочитают избавляться от таких «построек» во избежание сильных поражений растений – на популяции активных гусениц это особенно не отражается, а вот для американцев нашествие гусениц может быть довольно пагубным. 

После окукливания М.disstria теряет свой очаровательный «пингвиний» наряд и становится довольно обычным среднестатистическим желто-коричневым мотыльком (правда, довольно мохнатым).

Фото: Andy Reago & Chrissy McClarren / Flickr
Бабочка М.disstria

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