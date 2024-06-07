Это дерево похоже на энта из «Властелина Колец». Его признали деревом года в Новой Зеландии

В Новой Зеландии дерево с раздвоенным стволом, похожим на расставленные ноги, стало обладателем титула Дерево года.

В Новой Зеландии необычное дерево высотой с семиэитажный дом обошло (практически буквально) всех соперников в конкурсе на звание Дерева года. Оно называется метросидерос (вид Metrosideros robusta) и относится к семейству миртовых деревьев. Метросидерос – один из самых высоких видов цветущих деревьев в Новой Зеландии, который может жить до 1000 лет!

Странное 32-метровое дерево с раздвоенным стволом прозвали «ходячим» – оно действительно выглядит так, будто решительно идет куда-то по полю. Корни и длинные, похожие на руки ветви делают дерево похожим на энта из вселенной Дж. Р. Р. Толкина – древоподобного и древнего великана, охраняющего леса Средиземья.

Ходячее дерево стало очевидным победителем конкурса «Дерево года», набрав 42% голосов, хотя в конкурсе участвовали пять других финалистов. Конкурс проводит Новозеландская ассоциация арбористов (NZ Arb).

Точно неизвестно, сколько лет ходячему дереву. Мы знаем только, что оно является единственным выжившим экземпляром из целого леса, который был подчистую вырублен около 150 лет назад. «Фермерская семья в те времена явно считала его особенным, потому и оставила», – отмечают организаторы конкурса.

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Этот метросидерос относится к эпифитам – видам деревьев, которые начинают свою жизнь на поверхности дерева-хозяина, а затем отращивают корни прямо в воздух, которые в итоге достигают земли. Ходячее дерево, вероятно, начало свою жизнь высоко под пологом своего хозяина, питаясь воздухом и дождевой водой, прежде чем попасть на землю. Необычное расположение корней, скорее всего, было вызвано тем, что организм рос вокруг своего дерева-хозяина – оно, кстати, наверняка погибло много веков назад.

Деревья Metrosideros robusta являются эндемиками Новой Зеландии и когда-то были одним из самых распространенных видов в лесах страны. Помимо вырубки лесов, основную угрозу для них представляют лисий кузу (Trichosurus vulpecula), или лисовидный поссум. Эти зверьки уничтожают деревья, поедая их листья и подгрызая корни.