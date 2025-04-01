Это озеро в Турции оказалось связано с Марсом

Исследователи долго присматривались к водоему Салда в провинции Бардур в попытках узнать больше о Красной планете.

Озеро Салда на северо-западе Турции настолько похоже на ударный кратер Езеро на Марсе, что исследователи рьяно изучали его геологию вплоть до того момента, как марсоход «Персеверанс» совершил посадку на Марс в 2021 году.

Глубина озера достигает 196 метров, а его берега покрыты порошкообразным гидромагнезитом – этот карбонатный минерал богат магнием и на Земле встречается в пещерах и некоторых озерах. Подобные карбонаты могут многое рассказать исследователям о микробной жизни местности в прошлом: они хорошо сохраняют в себе органику и определенные текстуры. На берегах Салда гидромагнезит оказался размыт микробиалитами — холмами, похожими на коралловые рифами, состоящими из микробов.

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Кратер Езеро на Марсе Фото: NASA / JPL / MSSS

Какая же связь между озером и кратером Езеро на Марсе? В 2019 году межпланетная станция Mars Reconnaissance Orbiter обнаружила вдоль западного края кратера похожие минералы. Это говорит о том, что когда-то в кратере тоже плескалась вода. Марсоход «Персеверанс» позже подтвердил эти догадки: он обнаружил минеральные свидетельства тому, что миллиарды лет назад в кратере действительно могло существовать озеро. Благодаря слоям осадочных пород-дельт, обнаруженных на Салда, ученые смогли определить, в каких именно точках вода когда-то наполняла кратер.

Так что озеро Салда это не просто красочное и излюбленное место туристов всего в нескольких минутах езды от знаменитых травертинов Памуккале: это ещё и важный источник знаний о Красной планете.