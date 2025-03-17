Это самая большая ночная бабочка в мире. Угадайте, где она живёт?

Гигантская древесная моль Endoxyla cinereus весит примерно 30 граммов и является самой тяжелой бабочкой в мире.

Ночная бабочка Endoxyla cinereus вполне могла бы претендовать на роль в каком-нибудь фильме ужасов благодаря своим громадным для насекомых размерам: размах крыльев этого мотылька может достигать чуть ли не 25 сантиметров, сама длина тельца – 15 сантиметров, а весить он может около 30 граммов.

Радовать нас может лишь одно – живёт этот гигант очень далеко, в Австралии и Новой Зеландии (ну конечно!). Активизируется эта бабочка из семейства древоточцев исключительно ночью и, к счастью, пребывает во взрослой стадии (то есть в облике пушистого крылатого гиганта) всего несколько дней.

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Вот, например, однажды австралийская семья заметила огромного мотылька Endoxyla cinereus во время прогулки по Кэмп-Маунтин Фото: Brian Finholt / соцсети

Самый тяжёлый мотылёк на планете на планете достигает своих рекордных размеров лишь после 3-4 лет в форме личинки (их ещё называют «личинками ведьм», а местные аборигены даже исторически любили такими питательными гигантами полакомиться). Найти огромные личинки будущих «монстров» может быть непросто, обычно они прячутся глубоко в деревьях. После долгого созревания и накопления питательных веществ упитанные гусеницы прогрызают себе ходы в стволах и питаются древесиной.

После превращения в мотылька Endoxyla cinereus очень плохо летают (ещё бы – тяжеловато!) и живут всего несколько дней. Они не могут пить или есть и по сути существуют только ради спаривания, после которого вскоре умирают. Причем веса в 30 граммов достигают лишь самки: этим ночным бабочкам присущ половой диморфизм, поэтому обычно самцы в два раза меньше своих партнерш.

Сразу после трансформации упитанные самки этих ночных бабочек забираются на деревья и сидят там в ожидании самцов – ждут, сложив крылья, пока мохнатые партнеры их найдут и оплодотворят. После спаривания и откладывания яиц они быстро погибают. Так что увидеть этих бабочек во взрослой форме, особенно днем, большая редкость. Может быть, это и к лучшему.