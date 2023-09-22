Этот червячок отращивает большой рот и ест сородичей, когда испытывает стресс

Учёные в недоумении – такую форму рта у нематод раньше не встречали.

Что-то довольно странное происходит с нематодой Allodiplogaster sudhausi, когда она испытывает стресс. Ученые обнаружили, что у этого круглого червя появляется гигантский рот, и он поедает других червей – при этом не брезгует даже сородичами из собственного семейства.

Эта новая форма рта, обнаруженная учёными, получила название тератостоматозная морфа, от древнегреческого слова «терас», обозначающего «монстр». У этого типа червей ранее описали процессы образований двух других ртов, что делает этот сдвиг формы третьим по счету.

Команда исследователей считает, что такой огромный рот может быть реакцией на стресс.

Ученые заметили, что у других нематод (круглых червей) развиваются такие рты и начинается поедание друг друга при соблюдении определенной диеты. Это побудило изучить A. sudhausi, чтобы поближе взглянуть на этот увлекательный и немного пугающий процесс.

Три морфы рта, выявленные учеными Фото: bioRxiv, 2023

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«Чтобы наблюдать потенциальные изменения в пластичности формы рта A. sudhausi, мы культивировали этих червей на бактериальной, грибковой и нематодной диете. Примечательно, что мы обнаружили три различные формы рта взрослых особей, когда A. sudhausi выращивали на бактериях Escherichia coli OP50, червях C. elegans N2 и грибах Penicillium camberti», – пишут исследователи.

Используя генетический анализ, исследователи смогли подтвердить, что эта способность к изменению связана с тем, что червь имеет вторую полную копию всего своего генома. Дополнительные копии генов дают нематоде гибкость для трансформации.

Ученые сосредоточили внимание на одном конкретном гене и его копии, Asu-sul-2-A/B, и определила, что эти последовательности контролируют формирование различных ртов, включая недавно обнаруженную третью форму.

Хотя потребуются дальнейшие исследования, чтобы выяснить, как и почему A. sudhausi переходит в «режим каннибала», исследователи полагают, что это стрессовая реакция на перенаселение и голод.

«Подводя итог, открытие дополнительной морфологии рта, связанной с каннибалистическим поведением, подтверждает важность пластичности развития как основного фактора морфологической и поведенческой диверсификации», – пишут исследователи.