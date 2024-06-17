Этот цветок «слышит крики» других растений

Симпатичный, но с виду особо ничем не примечательный золотарник высочайший был признан обладателем довольно редкой для растений способности предупреждать своих сородичей об опасности – а заодно поставил под сомнение общеизвестную истину, гласящую что у растений отсутствует интеллект.
Поведение Solidago altissima, известного у нас как золотарник высочайший, можно поистине считать «разумным», считают ученые из Корнеллского университета.
Сами посудите: растение умеет не только посылать сигналы своим сородичам в случае атаки насекомыми, но и слышать их «крики» в ответ!
Например, в случае нападения личинок жука-листоеда на свои листья, золотарник начинает выделять определенные летучие органические соединения, заставляя вредителей думать о том, что растение повреждено и более непригодно для пищи, а значит, им следует найти себе пастбище получше. Можно сказать, что так золотарник «распределяет урон» между соседями.
При этом заботливое растение также посылает им и другие «сигналы» – например, изменяя соотношение отражения красного света от своих листьев, чтобы дать соседним растениям возможность подготовиться к атаке.
Стоит упомянуть, что и выделяемые химикаты, и световые сигналы ещё нужно уловить и расшифровать, что доступно только близлежащим соседям цветка, которые должны «осознать» происходящее.
Самые «понятливые» золотарники по соседству включают защитный механизм против хищников, начиная расти быстрее, и выделяя защитные соединения, которые борются с насекомыми.
При этом, если соседей рядом нет, золотарник прибегает к другой химической реакции – и не ускоряет свой рост в случае атаки.
Золотарник высочайший – многолетнее цветковое растение. Преимущественно растёт в центральной части Северной Америки и может достигать почти двух метров в высоту, покрыт множеством лимонно-желтых цветочков.
Значит ли это, что у цветка есть «интеллект»?
В своём новом исследовании химик-эколог Андре Кесслер и студент-докторант Майкл Мюллер из Корнеллского университета доказывают, что упомянутые механизмы выживания цветка – а именно преследование целей, прогнозирование и изменения поведения на основе информации, полученной из окружающей — попадают под определение «интеллекта».
В своей лаборатории Кесслер и его коллеги изучают поведение золотарника и других представителей флоры, которые, предположительно, умеют «запоминать» и «принимать решения».
Не все учёные согласны с их выводами. Главный аргумент критиков заключается в том, что наличие «интеллекта» и разумности требует присутствия в организме центральной нервной системы, где взаимодействие происходит через электрические сигналы. Такой системы у растений нет.
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Некоторые биологи отмечают, что в таком случае сосудистая система растений как раз может сыграть роль нервной системы, но Кесслер не согласен с этим. Ученому более близка идея, что взаимодействие внутри растений происходит через химические сигналы, позволяющие соединять каждую клетку между собой и действовать как единый организм, словно множество маленьких пчёлок внутри слаженного улья.
«Это означает, что "мозг" растения – это все растение само по себе, не нуждающееся в центральной координации», — уверяет Кесслер.
По словам ученого, клетки растения воспринимают одни и те же сигналы из окружающей среды и от своих соседей, позволяя организму дать коллективный ответ.
Подобные исследования позволяют задуматься о том, как вообще следует определять «интеллект» и подходит ли под это определение современное понятие «искусственного разума», а также – поведение некоторых из наших сородичей.
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