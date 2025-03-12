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Этот «дом богов» был скрыт от окружающего мира миллионы лет

Этот «дом богов» был скрыт от окружающего мира миллионы лет

Гигантское геологическое образование с уникальной экосистемой является домом для необычных существ.

Столовая гора Рорайма возвышается на просторами Южной Америки на пересечении сразу трех границ: Венесуэлы, Бразилии и Гайаны. 

Эта плоская вершина славится чистейшими водоемами и журчащими по её склонам водопадами, которые стали пристанищем для редких амфибий, таких как гвианский арлекин (Oreophrynella quelchii). 

Сегодня покорение 2723-метровой вершины считается сложным, но захватывающим приключением. Сложно представить, что долгие миллионы лет вся эта удивительная экосистема оставалась скрыта от обитателей окружающей её саванны.

Подобных Рорайме столовых образований в Южной Америке более сотни – но эта гора является одним из наиболее масштабных и ярких примеров. Они называются «тепуи» — на языке местных народов пемонов это означает «дом богов». Пемоны считают, что Рорайма когда-то была стволом гигантского священного дерева, на котором прорастали все овощи и фрукты мира, пока оно не было срублено мифическим существом, и не превратилось в огромный плоский пень. 

Тепуи можно встретить лишь на этом континенте: по словам геологов, в образовании столовых гор, конечно же, нет ничего мистического. Некогда они были частью огромного плато песчаника, образовавшегося в регионе около 1,8 миллиарда лет назад. Разные горные породы наслаивались друг на друга поверх песчаника и затвердевали в течение более миллиарда лет. Примерно 180 миллионов лет назад эти слои подверглись эрозии и были размыты, а благодаря процессу геологического поднятия плато достигло сегодняшних высот.

Фото: Alexey Yakovlev / Flickr
Уникальная экосистема вершины горы Рорайма

Громадный парящий над слоем облаков «остров», который мы видим сегодня – это результат длительной, кропотливой работы природного мироздания, оберегавшего «затерянный мир» Рорайма в течение примерно 70-90 миллионов лет.

По подсчетам исследователей, большинство представителей флоры и фауны вершины являются эндемиками этой тепуи и больше не встречаются нигде. Конечно, некоторые виды существ умудрялись мигрировать по склонам горы в недалеком прошлом (как минимум 5 миллионов лет назад) и взаимодействовать между собой — это показало исследование 2012 года, в котором проанализировали четыре вида древесных лягушек, соседствующих на разных тепуи. Гора привлекает к себе путешественников со всего мира.

Фото: Paulo Fassina / Flickr

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