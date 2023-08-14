Этот древний мох пережил динозавров, но может не пережить человека

Такакия лепидозиоидная считается одним из древнейших видов мха на планете.

Быстро развивающийся мох, найденный в Гималаях, умудрялся выживать на планете в течение 165 миллионов лет и в настоящее время считается одним из старейших видов мха в мире. Он пережил динозавров и мамонтов, акклиматизировался к высокогорным условиям, но может исчезнуть из-за изменения климата.

Редкий мох, известный как Takakia lepidozioides, относится к роду такакиевых мхов и считается самым примитивным мхом на Земле. Он принадлежит к роду, который существует уже 400 миллионов лет. Сам вид появился почти 165 миллионов лет назад, когда зеленую мшистую подстилку вытаптывали динозавры. Через сотню миллионов лет назад, когда начали формироваться Гималаи и Тибетское плато, мох Takakia lepidozioides смог освоить новые ландшафты и приспособился новой морозной и солнечной среде обитания.

Сегодня этот мох растет вместе со своим сородичем Takakia ceratophylla на Тибетском плато. Исследователи из Фрайбургского университета в Германии изучали этот долгоживущий мох в течение десятилетий, регулярно отправляясь в походы по высокогорным участкам Гималаев – и пришли к неутешительным выводам.

Исследование проходило под руководством биотехнолога растений Ральфа Рески. Предыдущие исследования не смогли определить вид мохообразных, к которому относится эта такакия, потому что древний мох сочетал в себе черты всех представителей мохообразных. Используя окаменелость такакии из Монголии, Рески и его коллеги объединили данные о форме такакии лепидозиоидной и ее геноме, чтобы понять эволюцию этого рода мхов.

Их исследование показало, что такакия – редкий мох, и его вид имеет наибольшее количество быстроразвивающихся генов для растения. Эти мхи видели, как эволюционировали и вымерли динозавры, и пережили их на десятки миллионов лет. Однако теперь такакия сталкивается с проблемами из-за современной окружающей среды. За последнее десятилетие было замечено, что их популяции на Тибетском нагорье ежегодно сокращались на 1,6% – быстрее, чем у других местных видов мхов.

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По словам Рески, даже если такакии считать узкоспециализированным мхом, способным развиваться в определенных средах обитания, они обречены страдать больше других организмов: изменение климата негативно влияет на их среду обитания. Сокращение популяции этого редкого мха коррелирует с ежегодным повышением температуры почти на 0,5 °C в период с 2010 по 2021 год.

По словам бриолога (специалист, изучающий мохообразные растения) Лалиты Калабрия, другие факторы, такие как качество воздуха и влажность, также могут играть важную роль в жизни (и вымирании) этого мха.

Поскольку необходимость защиты такакии становится все более актуальной, исследователи изучают способы сохранения популяции древнего мха. Эксперты пытаются выращивать лабораторные образцы растений и возвращать их в естественную среду обитания – это называется реинтродукцией.