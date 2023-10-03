Этот леопард из Приморья стал самым восточным в мире

Хищник, которого недавно переселили в Уссурийский заповедник, осваивает новую территорию и преодолевает примерно восемь километров в день.

Переселенный в Уссурийский заповедник дальневосточный леопард по имени Ветер стал самым восточным среди всех леопардов на планете, сообщает пресс-служба национального парка «Земля леопарда».

Ученым удалось отследить местонахождение леопарда по спутниковым данным – их передает GPS-ошейник зверя. Хищник начал осваивать восточные границы заповедника, который теперь стал его новым домо, и отдалился от ядра популяции в нацпарке «Земля леопарда» на 100 километров.

В прошлом веке дальневосточные леопарды проживали на территории всего юга Приморского края. Со временем их численность значительно сократилась, во многих местах они были истреблены и к началу века оставалось лишь 35 особей. Спасти удалось только леопардов вблизи Владивостока – здесь был создан нацпарк «Земля леопарда».

В этом году для расширения мест их обитания был запущен первый в истории проект реинтродукции дальневосточных леопардов – трех хищников отправили в Уссурийский заповедник, в места, где они исчезли более 50 лет назад.

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Благодаря специальным спутниковым ошейникам, которые надели на самых редких больших кошек планеты, ученые выяснили, что Ветер отправился «покорять» восточную часть Уссурийского заповедника, тем самым став самым восточным леопардом во всем мире.

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«За весь период наблюдений этот самец прошел сотни километров со средним суточным ходом около 8 км. Максимально он за день прошел 34.5 км, а минимально 145 метров – в это время он находился возле добычи. За весь период у него было 13 добыч, включая оленей и мелких хищников», – Хосе Антонио Эрнандес-Бланко, старший научный сотрудник ИПЭЭ РАН.

Вместе с Ветром в заповедник были переселены два других леопарда. В отличие от своего старшего собрата, молодой самец, которому дали обозначение Leo 260M отправился на север Уссурийского заповедника. Также наблюдение продолжается и за самым первым выпущенным в заповедник леопардом – самкой под номером Leo 284F.

Дальневосточный леопард – самая редкая из крупных хищных кошек на планете, вид занесен в Красную книгу. Эти животные обитают на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. В РФ большая часть популяции живет на территории нацпарка «Земля леопарда». По данным последнего мониторинга, число взрослых леопардов на территории нацпарка «Земля леопарда» составляет 125 особей.