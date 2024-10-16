Этот розовый червяк из Бразилии на самом деле неизвестная науке ящерица

Новый вид Amphisbaena amethysta был обнаружен в районе горного хребта Эспиньясу и скорее всего является эндемиком для этой местности.

Исследователи из Бразилии обнаружили новый вид рептилий в штате Баия – аметистовая афисбена (Amphisbaena amethysta) обитает в горной местности на высоте около 1000 метров над уровнем моря. В английском языке этих пресмыкающихся называют червеобразными ящерицами – у них нет конечностей, а туловище гибкое и достигает в длину 50-60 сантиметров. Передвигаются амфисбены ползком.

Необычная рептилия получила своё имя в честь аметиста – кварца, который активно добывают в округе, расположенном к югу от муниципалитета Каэтите, где её впервые заметили во время экологического исследования для горнодобывающей компании.

Amphisbaena amethysta имеет необычный розоватый окрас с коричневыми переливами, маленькие глазки и закругленный кончик хвоста, что ещё больше роднит её внешность с червем. Она ведёт роющий образ жизни. В длину обнаруженный экземпляр достигает 23,3 сантиметра. По словам исследователей, новый вид хоть и отличается от других представителей рода Амфисбены (Amphisbaena) одноименного семейства, но всё ещё близко похож на сестринский вид A. caetitensis.

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Amphisbaena amethysta Фото: Ribeiro et al., ZooKeys 2024

Ареал обитания этой рептилии скорее всего ограничен высокогорными районами хребта Баия-Эспинасу и охватывает около 38 километров.