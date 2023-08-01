Европе угрожает нашествие саргассов. Что это такое?

Большая оливково-коричневая морская водоросль носит название саргасса. Морским обитателям она часто несёт пользу, но людям – досаждает.
Вокруг плавающей водоросли – саргасса (Sargassum) – сложилась целая морская экосистема, поражающая разнообразием. «Поля» саргассы стали настоящими пастбищами Северной Атлантики и дали название Саргассову морю. У этого моря нет четких границ: они определяются пятью крупными течениями, которые образуют круговорот в Атлантике к северу от экватора. Здесь, вдали от обширных участков суши, вода бедна питательными веществами, и оттого она очень чистая и необыкновенно голубая.
Спутанные локоны саргасса поддерживают жизнь великого множества разнообразных морских существ, которые укрываются среди них и питаются ими. Экскременты этих животных, в свою очередь, служат источником питательных веществ для саргасса, как помет травоядных – для трав саванны. Животные покрупнее (например, взрослые рыбы и черепахи) находят среди водорослей много чего съедобного, а сами привлекают крупных хищников. А пернатые, которых можно встретить в открытом океане, отдыхают и кормятся на слоевищах.
В общем, саргассы служат тысячам разных рыбёх, черепах и креветок передвижным убежищем и рестораном одновременно. Некоторые экологи считают, что такую уникальную экосистему, похожую на подводные дождевые тропические леса, необходимо защищать и сохранять.
Но многие несогласны с «защитниками саргассов»: водоросли уже давно начали завоевывать новые пространства, и это превратилось в настоящее бедствие. Они душат мангровые рощи, оплетают рифы, забивают бухты, заваливают пляжи.
Когда саргассы выбрасывает на пляжи, они сбиваются в кучу и образуют свалку вдоль прибрежных территорий. Пока нашествие саргассов наблюдают в Мексиканском заливе, Карибском море, у берегов Бразилии и даже Западной Африки. Но прогнозируется, что в ближайшие десятилетия этот вид водорослей распространится дальше к северу от Атлантического океана и в Европу.
Достигнув берега, водоросли начинают гнить уже через несколько дней, испуская в воздух неприятную вонь, будто на берегу сложили кучи тухлых яиц или навоза. В воздух в том числе попадает сероводород, который опасен для людей с респираторными заболеваниями.
Матросы на «Санта-Марии», каравелле Христофора Колумба, саргассовы заросли тоже недолюбливали. «Иногда водоросли становились такими густыми, что мешали кораблям плыть», – читаем мы в корабельном журнале запись за 20 сентября 1492 года. Первые европейцы, попавшие в эти воды, отмечали, что воздушные пузыри, удерживающие водоросли на поверхности, напоминают им гроздья ягод, которые они называли sargazo – отсюда и научное название.
С 2011 года учёные ежегодно исследуют приток отдельных скоплений морских бурых водорослей. Такое огромное количество залежей саргассов может опустошать местные сообщества, создавая угрозу для здоровья, туризма, окружающей среды и рыболовства в этом районе, предупреждают исследователи.
Группа из Университета Саутгемптона оценила рост саргассовых водорослей и его прогнозируемый эффект в ближайшие десятилетия. Они обнаружили, что к 2050 году вторжение распространится дальше на север, достигнув юго-западной Европы.
Впрочем, саргассы очень чувствительны к температуре. Обычно водоросли процветают в теплых тропических морях, но погибают, когда температура воды превышает 29 °C. По прогнозам океаны потеплеют на 1,5 градуса в течение следующих 30 лет – тогда температура воды может стать слишком высокой, чтобы массы бурых морских водорослей могли выжить тропическим летом.
Эксперты также предсказывают, что саргассумы будут более распространены в начале года и будут ползти к полюсам из тропического атлантического пояса. Кроме того, они пришли к выводу, что водоросль не является поглотителем углерода, как предполагалось изначально. В прошлом считалось, что саргассум может улавливать углерод из атмосферы, но теперь исследовательская группа думает, что использование этих водорослей в качестве поглотителя углерода далеко от реальности.
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