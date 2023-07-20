Европу на этой неделе ждет аномальная жара: объявлен красный уровень опасности

Во Всемирной метеорологической организации (ВМО) предупредили, что температура выше 40 градусов по Цельсию продержится во многих регионах мира на протяжении нескольких дней.

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) заявила, что жара в северном полушарии усилится из-за высоких температур, обрушившихся на Европу во время пикового летнего туристического сезона. По их оценкам, только в Европе в прошлом году от аномальной жары погибло 61 000 человек.

Координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации ЕС выпустил красные предупреждения о высоких температурах для большей части Италии, северо-востока Испании, Хорватии, Сербии, юга Боснии и Герцеговины и Черногории.

На средиземноморском острове Сардиния во вторник температура достигла 44°C (112°F), а в Риме максимальная температура достигла 40°C. Министерство здравоохранения выпустило предупреждения о красных погодных условиях для 20 из 27 основных городов страны, и ожидается, что в среду их число вырастет до 23.

Столица штата Феникс 16 дней подряд фиксировала температуру выше 43°C, а в калифорнийской Долине Смерти в воскресенье ожидается температура до 54°C.

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«Температура в Северной Америке, Азии и в северной Африке, а также в Средиземноморье будет выше 40 градусов по Цельсию продолжительное количество дней на этой неделе. И хотя основное внимание сосредоточено на максимальных дневных температурах, ночные температуры представляют наибольшие риски для здоровья людей», – говорится в заявлении ВМО.

По данным Службы изменения климата Copernicus Европейского союза, прошлый месяц был самым жарким июнем на планете за всю историю наблюдений, что сопровождалось рекордно высокими температурами океана и рекордно низким уровнем антарктического льда.

Беспрецедентная жара сохранилась и в этом месяце. Согласно предварительным данным Всемирной метеорологической организации, первая неделя июля была самой жаркой за всю историю наблюдений.